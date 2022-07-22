Рікі Мартін виграв суд проти племінника

21-річний Денніс Санчез відкликав судовий позов проти співака.

50-річний попспівак Рікі Мартін невинний. Зі співака зняли звинувачення в інцесті та домашньому насильстві після того, як його племінник, 21-річний Денніс Санчез, відкликав судовий позов. Про це повідомляє видання People.

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Раніше Денніс звинувачував свого дядька в тому, що після припинення любовних стосунків, які тривали 18 місяців, співак почав його переслідувати. Деннісу вдалося отримати ордер, який забороняв Мартіну контактувати з ним. А після того, як стало відомо про їхні сексуальні стосунки, у ЗМІ писали, що співаку за законами Пуерто-Ріко може загрожувати до 50 років ув'язнення.

Адвокати зірки від початку відкидали всі звинувачення. Вони стверджували, що Денніс Санчез страждає на психічне захворювання і потребує професійної допомоги фахівця. Днями Рікі Мартін дав свідчення в суді, після чого його племінник вирішив відкликати позов. За словами самого Денніса, ніхто не тиснув на нього. Він прийняв таке рішення самостійно.

"Як ми й припускали, тимчасовий охоронний ордер не продовжив суд. Обвинувач підтвердив суду, що рішення про припинення справи він прийняв одноосібно, без будь-якого зовнішнього впливу чи тиску, і обвинувач підтвердив, що він задоволений його юридичним представництвом у цьому питанні", — заявив адвокати знаменитості.

Вони також додали, що звинувачення Денніса від початку були нічим не підкріпленим наклепом.

"Це ніколи не було чимось більшим, ніж словами стурбованої людини, яка висуває помилкові звинувачення, абсолютно нічим не підкріплені. Ми раді, що наш клієнт досяг справедливості, і тепер може рухатися вперед у своєму житті та своїй кар'єрі", — зазначили адвокати Рікі Мартіна.

Нагадаємо, інформація про те, що проти знаменитості висунуто звинувачення в домашньому насильстві з'явилася на початку липня. Тоді суддя виніс наказ про охоронний орден, який забороняв Мартіну наближатися до людини, яка подала позов проти нього. Згодом ЗМІ стало відомо, що в домашньому насильстві музиканта звинувачує власний племінник, з яким у Мартіна нібито був роман.