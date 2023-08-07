Перезагрузка: 7 видов отдыха, чтобы быстро зарядиться и справиться с выгоранием

Чтобы полноценно отдохнуть и восстановиться, одного сна недостаточно. Существуют различные уровни отдыха, необходимые для восстановления психофизической энергии и выхода из спирали хронического стресса.

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Согласно опросу, проведенному во Франции в 2022 году, 34 % сотрудников страдают от выгорания, состояния хронического стресса на работе, характеризующегося ощущением полного истощения физических и умственных сил. И, увы, такая ситуация актуально не только для Франции. Это состояние связано с напряженной и финансово сложной повседневной жизнью. Об этом пишет Vogue Italia.

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Есть разные пути выхода из этой ситуации: физические нагрузки, такие как йога и пилатес, медитация, употребление антистрессовых продуктов… Но есть еще один — "7 стадий отдыха", который был разработан доктором Сандрой Далтон-Смит, исследователем в области взаимодействия между работой и личной жизнью. Согласно Далтон-Смит, чтобы полностью перезарядить свои батарейки, тело должно испытать семь различных типов отдыха: физическое, умственное, сенсорное, творческое, эмоциональное, социальное и духовное. Как только баланс будет восстановлен на каждом из этих уровней, риск выгорания станет лишь неприятным воспоминанием о прошлом.

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Есть много факторов, которые приводят к выгоранию и истощению. Как указывает Далтон-Смит, тело ежедневно нуждается в энергии не только для того, чтобы двигаться, но и для того, чтобы думать, чувствовать, творить и даже взаимодействовать с другими. Многие аспекты жизни, о которых мы даже не догадываемся, потребляют энергию и со временем разряжают наши внутренние батарейки. Вот несколько видов отдыха, которые вам необходимы для полноценной счастливой жизни без выгорания.

Физический отдых

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По мнению Далтон-Смит, физический отдых может быть пассивным или активным. Пассивный представлен сном (в том числе дневным сном) и требует не менее 8 часов отдыха, с желательным временем отхода ко сну до 23:00. Активный отдых позволяет снять мышечное напряжение с помощью упражнений на растяжку, занятий йогой или пилатесом и массажей.

Умственный отдых

После того как тело расслабилось, пришло время позаботиться о разуме. С этой целью Далтон-Смит рекомендует записывать свои мысли в дневник и делать перерывы в течение рабочего дня, чтобы очистить свой разум. Дыхательные упражнения также являются отличным способом перевести мозг в режим отдыха.

Творческий отдых

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Это в основном о наслаждении всеми красивыми и приятными вещами, которые может предложить мир. Просмотр фильма, посещение музея, любование закатом, прослушивание музыки. Погружение в природу или искусство является источником вдохновения и способствует хорошему настроению.

Сенсорный отдых

Нас постоянно триггерят внешние раздражители, затрагивающие нашу сенсорную сферу: свет устройств, звук уведомлений… Все раздражители, которые могут привести к сенсорной перегрузке. Таким образом, в этом случае цель состоит в том, чтобы отключиться от окружающей среды, хотя бы на несколько минут. Если у вас есть iPhone, вы можете использовать режим "Фокус", который является более продвинутой версией режима "Не беспокоить", поскольку он может фильтровать уведомления от контактов и приложений в зависимости от ваших текущих потребностей. Далтон-Смит особенно поощряет "преднамеренные моменты" сенсорной депривации: достаточно просто закрывать глаза на минуту каждый час в течение дня.

Эмоциональный отдых

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Сделать себя приоритетом — один из столпов эмоционального отдыха. Отложите в сторону мнения других и прислушайтесь к своим собственным чувствам. Вы можете практиковать этот вид отдыха, отклонив приглашение на вечеринку, на которую не хочется идти, свободно выражая свои мысли независимо от того, что думают другие, или просто делая то, что вам хочется, каким бы необычным это ни казалось другим. Есть бесчисленное множество способов успокоить свои эмоции и расслабиться.

Социальный отдых

Этот тип отдыха основан на глубоком осознании нашего взаимодействия с другими людьми. Цель? Быть в состоянии определить отношения, которые приемлемы для вас, и те, которые истощают. В конце концов, моменты социального взаимодействия со временем будут более качественными, потому что они будут результатом тщательного отбора людей, с которыми мы проводим время.

Духовный отдых

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Отсутствие уверенности в ценности того, что вы делаете, может быть симптомом потребности в духовном отдыхе. "Если вы чувствуете, что ваша работа не имеет смысла, это приведет к выгоранию", — объясняет Далтон-Смит. "Найдите способ оставаться на связи со своими желаниями, наполнять смыслом то, что вы делаете, будь то через сообщество, работу, на которой вам хочется отдавать, или образ жизни, основанный на вере. Нам всем необходимо чувствовать принадлежность и знать, что то, что мы делаем, признается другими как источник ценности".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.