Как полюбить себя? Психолог назвала 5 шагов, которые навсегда изменят вашу жизнь

Почему это важно — любить себя? С любви к себе начинается все. Как бы это банально не звучало, но это так. О том, какие шаги помогут принять и полюбить себя раз и навсегда, Фокусу рассказывает психолог Екатерина Клюшниченко.

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Мы всегда отражаем другим то, что имеем внутри себя и соответствующим образом выстраиваем жизнь. Представьте, как строит отношения человек, который любит себя, и который себя не любит? Какого человек выбирает себе партнера? А какую работу? Друзей? Ответ очевиден. Психолог Екатерина Клюшниченко рассказала Фокусу о том, почему важна любовь к себе, и какие шаги помогут приблизиться к этому состоянию.

Как научиться любить себя

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Людей, которые любят себя видно сразу, они уважают себя, отстаивают свои границы, не позволяют себя использовать и манипулировать собой, заботятся и беспокоятся о себе, ведь понимают, что от этого зависит не только их жизнь, но и жизнь окружающих.

"Любовь к себе — это очень заезженная фраза и многих она раздражает. Ведь в теории все понятно, а когда дело доходит до практики, то существует огромное непонимание, как это сделать", — говорит Екатерина Клюшниченко.

Как начать любить себя?

Психолог советует подойти к зеркалу и спросить себя:

"Знаю ли я этого человека?"

"Известны ли мне мои предпочтения?"

"Позволяю ли я себе испытывать разные эмоции, и как я с ними справляюсь?"

Попробуйте понаблюдать за тем, что вы чувствуете, когда узнаете этого человека, который смотрит на вас в зеркале.

Что вам в ней нравится, а что нет?

Спросите себя, "что я сейчас замечаю, какие ощущения во мне сейчас"?

"Какие мои потребности меня удивляют, а какие вдохновляют?"

"Что нового я замечаю в себе на этом этапе своей жизни?"

"Что нового в моих мыслях, в отношениях, фантазиях?"

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"Знакомьтесь с собой. И по ходу этой заинтересованности собой вы постепенно начнете ценить то, что появляется внутри вас, и начнете это любить. Но ведь забота о себе и любовь к себе это не только об этом! Можно делать маникюр, посещать спа и тренажерный зал, ежедневно делать маски для лица, но при этом внутри испытывать чувство стыда/вины за это или же считать себя недостойной. Можно делать все это, но внутри думать "скорее бы", ведь это потраченное впустую время... Это не про любовь к себе! Гнаться и угодить всем, но при этом не знать, что приносит удовольствие тебе самому", — говорит психолог.

Итак, как начать любить себя, чтобы перестроить свою жизнь и изменить ее к лучшему? Екатерина Клюшниченко советует начать с этих 5 шагов.

Хотеть чего-то — это очень здорово

"Позволяйте себе мечтать, хотеть и стремиться к большему! Визуализируйте карты желаний, проговаривайте это к окружающим! Пока у нас есть мечты — мы по-настоящему живы", — говорит психолог.

Чаще смотрите на себя в зеркало

Фото: Getty Images

"Обращайте внимание на себя. Какая вы? И делайте это с благодарностью к природе, к себе. Вы особенная! Такого как вы человека больше не существует! Проговаривайте своему отражению, что вам в себе нравится", — советует Екатерина Клюшниченко.

Уважайте свои мысли

"Даже если вы подумали о чем-то плохом, не стоит себя винить! Попробуйте скорректировать свои мысли и направить все свои действия на тот результат, который хотите получить", — говорит Клюшниченко.

Относитесь с уважением к своим недостаткам

"Если вы осознаете, что вам это мешает, то необходимо начать работать над этим (возможно приложить какие-то усилия, прописать план, или же проработать это с психологом). Помните о том, что абсолютно у каждого человека есть то, что ему в себе не нравится! У каждого!", — говорит психолог.

Всегда помните о своем теле

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"В нашем теле — дух! И важно экологично давать выход своим эмоциям, особенно негативным! Через тело, физические упражнения это получается сделать лучше всего", — советует Екатерина Клюшниченко.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.