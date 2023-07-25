Як полюбити себе? Психолог назвала 5 кроків, які змінять ваше життя назавжди

Чому це важливо — любити себе? З любові до себе починається все. Як би це банально не звучало, але це так. Про те, які кроки допоможуть прийняти та полюбити себе раз і назавжди, Фокусу розповідає психолог Катерина Клюшніченко.

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Ми завжди віддзеркалюємо іншим те, що маємо всередині себе і відповідним чином вибудовуємо життя. Уявіть, як будує стосунки людина, яка любить себе, і яка себе не любить? Якого людина обирає собі партнера? А яку роботу? Друзів? Відповідь очевидна. Психолог Катерина Клюшніченко розповіла Фокусу про те, чому важлива любов до себе та які кроки допоможуть наблизитись до цього стану.

Як навчитися любити себе

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Людей, які люблять себе видно одразу, вони поважають себе, відстоюють свої кордони, не дозволяють себе використовувати та маніпулювати собою, дбають та турбуються про себе, адже розуміють, що від цього залежить не лише їхнє життя, а й життя оточення.

"Любов до себе — це дуже заїжджена фраза і багато кого вона дратує. Адже в теорії все зрозуміло, а коли діло доходить до практики, то існує величезне нерозуміння того, як це зробити", — каже Катерина Клюшніченко.

Як почати любити себе?

Психолог радить підійти до дзеркала і запитати себе:

"Чи знаю я цю людину?"

"Чи відомі мені мої вподобання?"

"Чи дозволяю я собі відчувати різні емоції, і як я з ними справляюсь?"

Спробуйте поспостерігати за тим, що ви відчуваєте, коли пізнаєте цю людину, яка дивиться на вас у дзеркалі.

Що вам в ній подобається, а що ні?

Запитайте себе, "що я зараз помічаю, які відчуття в мені зараз"?

"Які мої потреби мене дивують, а які надихають?"

"Що нового я помічаю в собі на цьому етапі свого життя?"

"Що є нового у моїх думках, у відносинах, фантазіях?"

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"Знайомтесь із собою. І по ходу цієї зацікавленості собою ви поступово почнете цінувати те, що з’являється всередині вас, і почнете це любити. Але ж турбота про себе і любов до себе це не тільки про це! Можна робити манікюр, відвідувати спа і тренажерний зал, щодня робити маски для обличчя, але водночас усередині відчувати почуття сорому/вини за це або ж вважати себе негідною. Можна робити все це, але всередині думати "швидше б", адже це витрачений даремно час… Це не про любов до себе! Гнатися і догодити всім, але при цьому не знати, що приносить задоволення тобі самому", — каже психологиня.

Отже, як почати любити себе, щоб перелаштувати своє життя та змінити його на краще? Катерина Клюшніченко радить розпочати з цих 5 кроків.

Хотіти чогось — це дуже здорово

"Дозволяйте собі мріяти, хотіти та прагнути більшого! Візуалізуйте карти бажань, промовляйте це до оточення! Поки у нас є мрії — ми по-справжньому живі", — каже психологиня.

Частіше дивіться на себе в дзеркало

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"Звертайте увагу на себе. Яка ви? І робіть це з вдячністю до природи, до себе. Ви особлива! Такої як ви людини більше не існує! Проговорюйте своєму відображенню, що вам так у собі подобається", — радить Катерина Клюшніченко.

Поважайте свої думки

"Навіть якщо ви подумали про щось погане, не варто себе звинувачувати! Спробуйте скоригувати свої думки та спрямувати всі свої дії на той результат, який хочете отримати", — говорить Клюшніченко.

Ставтеся з повагою до своїх недоліків

"Якщо ви усвідомлюєте, що вам це заважає, то необхідно почати працювати над цим (можливо докласти якихось зусиль, прописати план, або ж опрацювати це з психологом). Пам’ятайте про те, що абсолютно в кожної людини є те, що їй у собі не подобається! У кожної!", — каже психологиня.

Завжди пам’ятайте про своє тіло

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"У нашому тілі — дух! І важливо екологічно давати вихід своїм емоціям, особливо негативним! Через тіло, фізичні вправи це виходить зробити найкраще", — радить Катерина Клюшніченко.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.