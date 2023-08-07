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Стиль жизни

Дженнифер Лоуренс дополнила тренировочный образ сумкой за 2000 долларов (фото)

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Фото: Getty Images | Дженнифер Лоуренс

Знаменитость направлялась в студию пилатеса в Лос-Анджелесе.

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32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс украсила свой спортивный образ очень дорогой сумочкой. Звезда была замечена, когда отправилась на занятие по пилатесу в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

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Оскароносная актриса, которой 15 августа исполняется 33 года, хранила все необходимые вещи в кожаной сумке Loewe, которая продается по цене 2000 долларов. Она взяла ее, чтобы дополнить тренировочный костюм, который состоял из свободной угольно-серой футболки с короткими рукавами, черных леггинсов, ярких разноцветных носков с принтом тай-дай и пары черных сандалий Birkenstock.

Звезда "Голодных игр" завершила свой аутфит солнцезащитными очками, золотым браслетом-цепочкой на одном из запястий, обручальным кольцом и ярко-синей бейсболкой. Длинные светлые волосы Лоуренс были собраны в хвост, а в руке она держала телефон.

Напомним, Дженнифер Лоуренс рассказала об обнаженной сцене в комедии "Без обид".

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лоуренс заметили на прогулке с мужем и сыном.