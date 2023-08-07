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Стиль життя

Дженніфер Лоуренс доповнила тренувальний образ сумкою за 2000 доларів (фото)

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Фото: Getty Images | Дженніфер Лоуренс

Знаменитість прямувала до студії пілатесу в Лос-Анджелесі.

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32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс прикрасила свій спортивний образ дуже дорогою сумочкою. Зірка була помічена, коли вирушила на заняття з пілатесу в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

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Оскароносна акторка, якій 15 серпня виповнюється 33 роки, зберігала всі необхідні речі в шкіряній сумці Loewe, яка продається за ціною 2000 доларів. Вона взяла її, щоб доповнити тренувальний костюм, який складався з вільної вугільно-сірої футболки з короткими рукавами, чорних легінсів, яскравих різнокольорових шкарпеток з принтом тай-дай і пари чорних сандалій Birkenstock.

Зірка "Голодних ігор" завершила свій аутфіт сонцезахисними окулярами, золотим браслетом-ланцюжком на одному із зап'ясть, обручкою і яскраво-синьою бейсболкою. Довге світле волосся Лоуренс було зібране у хвіст, а в руці вона тримала телефон.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс розповіла про оголену сцену в комедії "Без образ".

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лоуренс помітили на прогулянці з чоловіком і сином.