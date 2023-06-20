Дженніфер Лоуренс помітили на прогулянці з чоловіком та сином (фото)

Акторка провела День батька з чоловіком та сином.

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32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс вирушила на прогулянку зі своїм чоловіком та однорічним сином Саєм. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Голодних ігор" та художник-галерист Кук Мароні взяли свого первістка на прогулянку до Американського музею природної історії в районі Верхній Вест-Сайд у Нью-Йорку.

Уродженка Кентуккі для виходу одягла мішкуваті сині джинси, чорну майку, а зверху накинула синю сорочку. Знаменита акторка доповнила ансамбль чорними кросівками Adidas та темно-синьою бейсболкою Polo Ralph Lauren "Cotton Chino Ball Cap" за 45 доларів. Власниця "Оскара" розпустила довге світле волосся і була без макіяжу, продемонструвавши природну красу.

Її 38-річний чоловік, який, як кажуть, є директором галереї Gladstone 64, ніс на руках сина. Він одягнув для прогулянки просту білу футболку, темно-сині штани та завершив образ кедами Vans.

Зіркова пара назвала свого спадкоємця на честь Сая Твомблі, американського художника-абстракціоніста 20 століття. Хлопчик народився у лютому 2022 року, а після цього молоді батьки стали більше часу приділяти сім'ї та дитині, менше з'являючись на публіці.

Кук Мароні та американська акторка одружилися у 2019 році на таємній церемонії. Шлюб став першим для обох знаменитостей.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лоуренс зробила дивну заяву про свою маму.