Дженніфер Лоуренс зробила дивну заяву про свою маму

Продюсеру Лі Айзенбергу довелося спростовувати слова акторки.

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32-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс зробила різку заяву про свою маму. Про це пише People.

Зірка "Голодних ігор" зізналась, що її мати Карен одного разу продала її туалет на Craigslist, під час реклами свого нового фільму "Без образ".

Лоуренс розповіла, що її туалет був придбаний Лі Айзенбергом, партнером-продюсером її режисера фільму "Без образ" Джина Ступницького — уродженця Києва.

"Багато років тому Лі Айзенберг купив унітаз на Craigslist у моєї мами [Карен]. Мій туалет", — заявила Лоуренс.

Оскароносна акторка зніяковіла, коли її запитали більше деталей ймовірного продажу, знизавши плечима: "Я не знаю. Я кажу: "Я його зламала". Моя мама продала його за мене".

Дженніфер Лоуренс Фото: Instagram/jenniferlawrence_

46-річний Айзенберг поспішив відповісти в Instagram і сказав, що історія Лоуренс була "повністю неправдивою" в публікації, яка містила зображення заголовка People.

"Бути частиною культурної розмови – це хвилювання. Я ніколи не купував старі унітази Дженніфер Лоуренс, але, можливо, це відкриє двері", — написав Айзенберг.

Виявилося, що акторка просто трохи розважилася, щоб оживити свої пресконференції для майбутньої комедії.

Лоуренс виховувалася в Луїсвіллі, штат Кентуккі, мамою Карен, яка керувала денним табором, і її батьком Гері, власником будівельної компанії.

Дженніфер Лоуренс Фото: Getty Images

У 2018 році вона розповіла 60 Minutes, що Карен і Гері пішли на жертви заради її кар’єри.

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс вийшла на червону доріжку в чорних вʼєтнамках.

Також Фокус писав про прогулянку Дженніфер Лоуренс з чоловіком та сином.