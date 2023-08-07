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Стиль жизни

Алина Кабаева посетила турнир в Минске в жакете за 1000 евро

алина кабаева, минск, любовница путина, хрустальная роза
Фото: Белта | Алина Кабаева в Минске

Пассия российского президента неожиданно объявилась в столице Беларуси.

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Алина Кабаева, знаменитая российская гимнастка и предполагаемая пассия российского президента Владимира Путина неожиданно появилась на турнире по художественной гимнастике в Минске. Об этом пишет Белта.

Кабаева посетила турнир "Хрустальная роза" и II Игры стран СНГ во Дворце художественной гимнастики в Минске в качестве почетной гостьи.

алина кабаева, минск, любовница путина, хрустальная роза Fullscreen
Алина Кабаева в Минске
Фото: Белта

Она наблюдала за участницами из разных стран в компании главного тренера сборной Белоруссии Ирины Лепарской.

В соревновании также приняли участие воспитанницы Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой.

Золотую медаль в многоборье получила спортсменка из России Лала Крамаренко. Серебро досталось белорусской гимнастке Алине Горносько.

алина кабаева, минск, любовница путина, хрустальная роза Fullscreen
Фото: Белта
алина кабаева, минск, любовница путина, хрустальная роза Fullscreen
Фото: Белта
алина кабаева, минск, любовница путина, хрустальная роза Fullscreen
Фото: Белта
алина кабаева, минск, любовница путина, хрустальная роза Fullscreen
Фото: Белта
алина кабаева, минск, любовница путина, хрустальная роза
алина кабаева, минск, любовница путина, хрустальная роза
алина кабаева, минск, любовница путина, хрустальная роза
алина кабаева, минск, любовница путина, хрустальная роза

На турнире Кабаева появилась в молочно-белом жакете от итальянского бренда Fabiana Filippi за тысячу евро (около 60 тысяч рублей). И дополнила образ золотыми украшениями. Правда сейчас этот жакет продается со скидкой — его можно купить за 640 евро.

После турнира олимпийская чемпионка, которая редко появляется на публике, пообщалась с министрами спорта Белоруссии и России Сергеем Ковальчуком и Олегом Матыциным, а также с министром молодежной политики и спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым.

Кабаева заявила, что следующий турнир "Небесная грация", состоится в Шанхае, Китай.

Напомним, ранее, до 2014 года, Кабаева состояла в партии "Единая Россия" и являлась депутатом Госдумы.

Сейчас она управляет собственной Академией гимнастики "Небесная грация" и является председателем совета директоров частного медиахолдинга "Национальная Медиа Группа", с 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году, после начала войны в Украине, против Алины Кабаевой ввели персональные санкции Великобритания, Канада, Европейский союз, Швейцария, Австралия и США. Так что ей с детьми пришлось переехать из Швейцарии, где она жила в последнее время, в РФ.

По слухам, и согласно расследованию российских журналистов, она живет на закрытой вилле, которую для нее построил российский президент. Также она владеет самой большой квартирой в РФ, которая находится в Сочи.