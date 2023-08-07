Алина Кабаева посетила турнир в Минске в жакете за 1000 евро

Пассия российского президента неожиданно объявилась в столице Беларуси.

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Алина Кабаева, знаменитая российская гимнастка и предполагаемая пассия российского президента Владимира Путина неожиданно появилась на турнире по художественной гимнастике в Минске. Об этом пишет Белта.

Кабаева посетила турнир "Хрустальная роза" и II Игры стран СНГ во Дворце художественной гимнастики в Минске в качестве почетной гостьи.

Алина Кабаева в Минске Фото: Белта

Она наблюдала за участницами из разных стран в компании главного тренера сборной Белоруссии Ирины Лепарской.

В соревновании также приняли участие воспитанницы Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой.

Золотую медаль в многоборье получила спортсменка из России Лала Крамаренко. Серебро досталось белорусской гимнастке Алине Горносько.

Фото: Белта Фото: Белта Фото: Белта Фото: Белта

На турнире Кабаева появилась в молочно-белом жакете от итальянского бренда Fabiana Filippi за тысячу евро (около 60 тысяч рублей). И дополнила образ золотыми украшениями. Правда сейчас этот жакет продается со скидкой — его можно купить за 640 евро.

После турнира олимпийская чемпионка, которая редко появляется на публике, пообщалась с министрами спорта Белоруссии и России Сергеем Ковальчуком и Олегом Матыциным, а также с министром молодежной политики и спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым.

Кабаева заявила, что следующий турнир "Небесная грация", состоится в Шанхае, Китай.

Напомним, ранее, до 2014 года, Кабаева состояла в партии "Единая Россия" и являлась депутатом Госдумы.

Сейчас она управляет собственной Академией гимнастики "Небесная грация" и является председателем совета директоров частного медиахолдинга "Национальная Медиа Группа", с 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году, после начала войны в Украине, против Алины Кабаевой ввели персональные санкции Великобритания, Канада, Европейский союз, Швейцария, Австралия и США. Так что ей с детьми пришлось переехать из Швейцарии, где она жила в последнее время, в РФ.

По слухам, и согласно расследованию российских журналистов, она живет на закрытой вилле, которую для нее построил российский президент. Также она владеет самой большой квартирой в РФ, которая находится в Сочи.