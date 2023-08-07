Аліна Кабаєва відвідала турнір у Мінську в жакеті за 1000 євро

Пасія російського президента несподівано з'явилася в столиці Білорусі.

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Аліна Кабаєва, знаменита російська гімнастка і ймовірна пасія російського президента Володимира Путіна несподівано з'явилася на турнірі з художньої гімнастики в Мінську. Про це пише Белта.

Кабаєва відвідала турнір "Кришталева троянда" і II Ігри країн СНД у Палаці художньої гімнастики в Мінську як почесна гостя.

Аліна Кабаєва в Мінську Фото: Белта

Вона спостерігала за учасницями з різних країн у компанії головного тренера збірної Білорусії Ірини Лепарської.

У змаганні також взяли участь вихованки Академії художньої гімнастики "Небесна грація" Аліни Кабаєвої.

Золоту медаль у багатоборстві здобула спортсменка з Росії Лала Крамаренко. Срібло дісталося білоруській гімнастці Аліні Горносько.

Фото: Белта Фото: Белта Фото: Белта Фото: Белта

На турнірі Кабаєва з'явилася в молочно-білому жакеті від італійського бренду Fabiana Filippi за тисячу євро (близько 60 тисяч рублів). І доповнила образ золотими прикрасами. Щоправда, зараз цей жакет продається зі знижкою — його можна купити за 640 євро.

Після турніру олімпійська чемпіонка, яка рідко з'являється на публіці, поспілкувалася з міністрами спорту Білорусі та Росії Сергієм Ковальчуком і Олегом Матиціним, а також з міністром молодіжної політики і спорту Узбекистану Адхамом Ікрамовим.

Кабаєва заявила, що наступний турнір "Небесна грація" відбудеться в Шанхаї, Китай.

Нагадаємо, раніше, до 2014 року, Кабаєва входила в партію "Единая Россия" і була депутатом Держдуми.

Наразі вона керує власною Академією гімнастики "Небесна грація" і є головою ради директорів приватного медіахолдингу "Національна Медіа Група", з 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році, після початку війни в Україні, проти Аліни Кабаєвої запровадили персональні санкції Велика Британія, Канада, Європейський союз, Швейцарія, Австралія та США. Тож їй із дітьми довелося переїхати зі Швейцарії, де вона жила останнім часом, до РФ.

З чуток, і згідно з розслідуванням російських журналістів, вона живе на закритій віллі, яку для неї побудував російський президент. Також вона володіє найбільшою квартирою в РФ, яка розташована в Сочі.