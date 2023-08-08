Tesla представила кошачий лоток из картона в форме Cybertruck (фото)

Стоимость лотка эквивалентна 12 долларам США.

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8 августа отмечается Международный день кошек, и, видимо, именно к этой дате Tesla China представила очень странный и спорный продукт – кошачий лоток в форме Cybertruck, сделанный из картона, пишет The Flighter.

Лоток сделан из пятислойного гофрированного картона и имеет узнаваемые угловатые формы знаменитого кибергрузовика. Его размеры 56 x 41 x 25 см, и он имеет внутреннюю доску размером 44,6 x 9 x 2,5 см, сделанную из еще более толстого влагостойкого гофрированного картона.

Изделие выдерживает вес животного до 15 кг и поставляется в разобранном виде. После того как лоток собран, вернуть товар из-за брака или непригодности уже нельзя. Стоит такое удовольствие чуть больше 12 долларов.

Фото: Tesla

Пока что такой продукт продается только в Китае. Будет ли он выпущен в США, Европе или Канаде в ближайшем будущем, информации пока нет.

Помимо нового мерча Cybertruck в виде лотка, Tesla China выпустила другие интересные аксессуары, такие как фирменный штамп Tesla. Он представляет собой изделие из фрезерованной вручную головки из пищевой нержавеющей стали и прочной ручки из бука. По словам авторов, этот предмет идеально подходит для нанесения культового T-Stamp на такие продукты как котлеты для гамбургеров и хлеб, или на натуральные материалы (изделия из дерева и кожи). Его стоимость эквивалентна 67 долларам.

Фото: Tesla

Среди других товаров Tesla – премиальное пиво GigaBier с "нотками цитрусовых, бергамота и сладких фруктов" за $30 в стиле Cybertruck в бутылках угловатой формы, которое продает немецкий филиал компании, а также свистки Cyberwhistle.

Ранее Фокус писал, что на Манхэттене в День кошек открывается ресторан высокой кухни с блюдами со вкусом кошачьего корма.