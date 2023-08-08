Tesla представила котячий лоток із картону у формі Cybertruck (фото)

Вартість лотка еквівалентна 12 доларам США.

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8 серпня відзначають Міжнародний день кішок, і, мабуть, саме до цієї дати Tesla China представила дуже дивний і спірний продукт — котячий лоток у формі Cybertruck, зроблений із картону, пише The Flighter.

Лоток зроблено з п'ятишарового гофрованого картону, він має впізнавані вуглуваті форми знаменитої кібервантажівки. Його розміри 56 x 41 x 25 см, він має і внутрішню дошку розміром 44,6 x 9 x 2,5 см, зроблену зі ще більш товстого вологостійкого гофрованого картону.

Виріб витримує вагу тварини до 15 кг і поставляється в розібраному вигляді. Після того як лоток зібрано, повернути товар через брак або непридатність уже не можна. Коштує таке задоволення трохи більше 12 доларів.

Фото: Tesla

Поки що такий продукт продається тільки в Китаї. Чи буде він випущений у США, Європі або Канаді в найближчому майбутньому, інформації поки немає.

Крім нового мерча Cybertruck у вигляді лотка, Tesla China випустила інші цікаві аксесуари, такі як фірмовий штамп Tesla. Він являє собою виріб із фрезерованої вручну головки з харчової нержавіючої сталі і міцної ручки з бука. За словами авторів, цей предмет ідеально підходить для нанесення культового T-Stamp на такі продукти як котлети для гамбургерів і хліб, або на натуральні матеріали (вироби з дерева і шкіри). Його вартість еквівалентна 67 доларам.

Фото: Tesla

Серед інших товарів Tesla — преміальне пиво GigaBier з "нотками цитрусових, бергамоту і солодких фруктів" за $30 у стилі Cybertruck у пляшках незграбної форми, яке продає німецька філія компанії, а також свистки Cyberwhistle.

Раніше Фокус писав, що на Мангеттені в День кішок відкривається ресторан високої кухні зі стравами зі смаком котячого корму.