На Мангеттені відкриється ресторан високої кухні зі стравами зі смаком котячого корму

Ресторан стане другим після італійської тратторії Gatto Bianco від бренду делікатесних кормів для кішок.

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Любителі кішок зможуть особисто відчути смак страв, якими годують своїх тварин, відвідавши модний ресторан Fête du Feline на Мангеттені в Нью-Йорку, повідомляє Time Out.

Перший у своєму роді "Fête du Feline by Fancy Feast" пройде 8 серпня в Міжнародний день кішок, щоб познайомити людей з кулінарними творіннями, якими зазвичай насолоджуються домашні кішки.

Натхненний муркотливою італійською тратторією Gatto Bianco від бренду делікатесник кормів для кішок Fancy Feast, що з'явилася минулого літа, бренд повертається з новою активацією, щоб дати змогу любителям кішок їсти, як їхні улюбленці.

Протягом двох днів у Медісон-сквер-парку гості зможуть насолодитися стравами, натхненними котячою їжею, але призначеними для людей. Намальовані від руки портрети домашніх тварин, сервірувальний посуд з індивідуальним гравіюванням, ідеї одного зі спеціалістів з поведінки домашніх тварин Purina та омріяна зустріч із культовим котом Fancy Feast — такою є програма заходу.

Головною стравою меню, яку запропонують скуштувати всім гостям, стане багатошаровий паштет від шеф-кухарки Fancy Feast Аманди Хасснер і кулінарного підприємця Ендрю Рі

"Паштет це класична презентація як у вишуканій кухні, так і в кормі для котів. Я відтворюю знамениті страви щодня, але приготування улюбленої їжі мого кота Бакі стало для мене кумедним і новим викликом", — каже Рі.

На додаток до дегустації паштету шеф-кухарка Хасснер приготує напої та інші частування, щоб продемонструвати додаткові котячі кулінарні шедеври Fancy Feast, зокрема пікантний базиліковий лимонад та панцанеллу з тушкованою яловичиною.

"При створенні меню Fête du Feline я хотів обіграти все, що робить Fancy Feast таким привабливим для кішок, і втілити їх у життя для любителів кішок. Подача їжі іншим людям або нашим улюбленцям — це такий акт любові, і я хочу, щоб люди відчули насолоду, яку кішки відчувають під час їжі", — додала Хасснер.

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