Заметно похудевший Джона Хилл улыбался папарацци во время прогулки (фото)

Актер продемонстрировал новую прическу и подстриженную бороду.

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39-летнего американского актера Джона Хиллу заметили на прогулке на фоне скандала с обвинениями в абьюзе. Об этом пишет Page Six.

Актер, которого накануне его бывшие девушки Сара Брейди и Алекса Николас обвинили в жестоком обращении, вышел на вечернюю прогулку в Малибу, Калифорния, с новой стрижкой и подстриженной бородой.

Хилл широко улыбался фотографам, демонстрируя результаты своего похудения в коричневых брюках и заправленной голубой футболке. Звезда "Волка с Уолл-стрит" также похвастался татуированными руками.

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Джона Хилл

В июле 2023 года Брейди, инструктор по серфингу, обвинила актера в эмоциональном насилии и распространила в социальных сетях записи якобы текстовых разговоров, в которых он сказал ей не надевать купальный костюм.

Хилл также якобы написал 24-летней Брейди сообщение, требуя, чтобы она не имела "безграничных неподходящих дружеских отношений с мужчинами" или "дружеских отношений с женщинами, которые находятся в нестабильных местах", если она хочет остаться его девушкой.

Джона Хилл и Оливия Миллар приветствовали своего первенца весной 2023 года и не комментируют скандалы вокруг прошлой любовной жизни актера.

Напомним, Джона Хилл впервые стал отцом в 39 лет.

Также Фокус писал о татуировке актера с признанием в любви к себе.