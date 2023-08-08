Помітно схудлий Джона Гілл посміхався папараці під час прогулянки (фото)

Актор продемонстрував нову зачіску та підстрижену бороду.

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39-річного американського актора Джона Гіллу помітили на прогулянці на фоні скандалу зі звинуваченнями в абʼюзі. Про це пише Page Six.

Актор, якого напередодні його колишні дівчата Сара Брейді та Алекса Ніколас звинуватили в жорстокому поводженні, вийшов на вечірню прогулянку в Малібу, Каліфорнія, з новою стрижкою і підстриженою бородою.

Гілл широко посміхався фотографам, демонструючи своє схуднення в коричневих штанах і заправленій блакитній футболці.

Зірка "Вовка з Уолл-стріт" похизувався своїми татуйованими руками.

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Джона Гілл

У липні 2023 Брейді, інструкторка із серфінгу, звинуватила актора в емоційному насильстві та поширила у соціальних мережах записи нібито текстових розмов, у яких він сказав їй не одягати купальний костюм.

Гілл також нібито написав 24-річній Брейді повідомлення, вимагаючи, щоб вона не мала "безмежних невідповідних дружніх стосунків з чоловіками" або "дружніх стосунків з жінками, які перебувають у нестабільних місцях", якщо вона хоче залишитися його дівчиною.

Джона Гілл і Олівія Міллар привітали свого первістка навесні 2023 і не коментують скандалів навколо минулого любовного життя актора.

Нагадаємо, Джона Гілл уперше став батьком у 39 років.

Також Фокус писав про татуювання актора із зізнанням у любові до себе.