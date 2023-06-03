39-річний Джона Гілл уперше став батьком

Про стать та імʼя дитини наразі не повідомляється.

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39-річний американський актор Джона Гілл уперше став батьком. Про це пише People.

Його кохана Олівія Міллар, співвласниця вінтажного онлайн-магазину Chasseresse, народила знаменитості первістка, інформацію підтвердив виданню представник Гілла.

Зазначимо, що наразі стать та імʼя дитини залишаються в секреті.

Дівчину актора вперше помітили з округленим животом наприкінці березня 2023 у Каліфорнії. Олівія Міллар також була "зловлена" папараці з каблучкою, схожою на обручку. Втім, офіційно зіркова пара не коментувала чутки про свої заручини, намагаючись тримати особисте життя подалі від запитань журналістів.

Уперше Гілла та Міллар помітили разом у Санта-Барбарі у вересні 2022 року.

Актор "Вовка з Волл-стріт" раніше був заручений з Джанною Сантос, перш ніж розлучитися в жовтні 2020 року. Згодом молодого батька пов’язували з серфінгісткою Сарою Брейді.

Джона Гілл

У 2011 році актор, який за останні роки помітно схуд, розійшовся зі своєю коханою Джордан Кляйн, з якою був знайомий ще зі школи. Одруженим актор поки не був.

Джона Гілл та Леонардо Ді Капріо Фото: Скриншот

Нагадаємо, 83-річний Аль Пачіно очікує на народження четвертого спадкоємця, проте сумнівається, що це його дитина.

Також Фокус писав про особливе татуювання Джони Гілла.