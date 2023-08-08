Крис Нот дал первое интервью после отмены из-за обвинений в изнасилованиях

Первые обвинения в адрес актера прозвучали в декабре 2021 года.

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68-летний американский актер Крис Нот, больше всего известный зрителям по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", дал свое первое интервью с тех пор, как его "отменили" после обвинений в сексуальных домогательствах сразу от нескольких женщин. Он побеседовал с журналистами издания USA Today и снова опроверг все, сказанное в его адрес.

По словам актера, скандал, разгоревшийся вокруг него, в первую очередь очень сильно ударил по его семье и отношениям с 38-летней женой. С Тарой Уилсон он с 2012 года. Пара была вместе 10 лет прежде, чем пожениться, и сейчас они воспитывают двоих сыновей.

Он сожалеет о случившемся, однако не скрывает, что изменял. Однако, утверждает Нот, секс с другими женщинами всегда был по обоюдному согласию.

"Вы оправдываетесь теми же причинами, что и многие мужчины: это просто небольшой танец, и это весело… Ты никому не причиняешь вреда. Знаете, никто об этом не узнает, а секс — это просто удовольствие. И вдруг, много людей хотят заняться с тобой сексом. Это как: "Ну, у меня больше не будет такого шанса"", – объяснил свои загулы Крис.

Первые обвинения в адрес Нота пhозвучали в декабре 2021 года, всего через несколько недель после того, как его персонаж умер в спин-оффе "И просто так". Тогда две женщины обнародовали свои обвинения в изнасилованиях.

Одна утверждала, что актер изнасиловал ее в 2015 году, когда она работала официанткой и познакомилась с ним в ночном клубе. Вторая заявила об изнасиловании в 2004 году.

Позже еще одна женщина рассказала, что подверглась нападению со стороны актера, когда ей было 18 лет и она работала в ресторане в Нью-Йорке.

Представитель актера назвал обвинения "категорически ложными".

Ранее Фокус писал, что Крис Нот потерял около 12 миллионов долларов на фоне скандала с изнасилованиями.