Кріс Нот дав перше інтерв'ю після відміни через звинувачення у зґвалтуваннях

Перші звинувачення на адресу актора пролунали в грудні 2021 року.

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68-річний американський актор Кріс Нот, найбільше відомий глядачам за роллю Містера Біга в серіалі "Секс і місто", дав своє перше інтерв'ю відтоді, як його "відміни" після звинувачень у сексуальних домаганнях одразу від кількох жінок. Він поговорив із журналістами видання USA Today і знову спростував усе, сказане на його адресу.

За словами актора, скандал, що розгорівся навколо нього, насамперед дуже сильно вдарив по його сім'ї та стосунках із 38-річною дружиною. З Тарою Вілсон він з 2012 року. Пара була разом 10 років перш, ніж одружитися, і зараз вони виховують двох синів.

Він шкодує про те, що трапилося, проте не приховує, що зраджував. Однак, стверджує Нот, секс з іншими жінками завжди був за обопільною згодою.

"Ви виправдовуєтеся тими самими причинами, що й багато чоловіків: це просто невеликий танець, і це весело... Ти нікому не заподіюєш шкоди. Знаєте, ніхто про це не дізнається, а секс — це просто задоволення. І раптом, багато людей хочуть зайнятися з тобою сексом. Це як: "Ну, у мене більше не буде такого шансу"", — пояснив свої загули Кріс.

Перші звинувачення на адресу Нота пролунали в грудні 2021 року, лише через кілька тижнів після того, як його персонаж помер у спін-оффі "І просто так…". Тоді дві жінки оприлюднили свої звинувачення в згвалтуваннях.

Одна стверджувала, що актор зґвалтував її 2015 року, коли вона працювала офіціанткою і познайомилася з ним у нічному клубі. Друга заявила про зґвалтування 2004 року.

Пізніше ще одна жінка розповіла, що зазнала нападу з боку актора, коли їй було 18 років і вона працювала в ресторані в Нью-Йорку.

Представник актора назвав звинувачення "категорично неправдивими".

Раніше Фокус писав, що Кріс Нот втратив близько 12 мільйонів доларів на тлі скандалу зі зґвалтуваннями.