Втім, актор заперечує звинувачення в сексуальних домаганнях, скандал навколо яких розгорівся наприкінці 2021 року.

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68-річний американський актор Кріс Нот зізнався, що зраджував свою дружину. Про це пише USA Today.

У новому інтерв’ю зірка "Сексу і місто" зізнався, що зраджував свою дружину Тару Вілсон, але продовжує заперечувати звинувачення в сексуальному насильстві, висунуті проти нього наприкінці 2021 року.

"Я зраджував свою дружину, і це руйнівно для неї, і це не дуже красива картина", — сказав Нот, який продовжує заперечувати звинувачення у зґвалтуваннях.

Кілька жінок виступили, щоб звинуватити актора в домаганнях у грудні 2021 року, через кілька днів після прем’єри сиквелу "Сексу і місто".

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Тара Вілсон та Кріс Нот Фото: Getty Images

Нот, який зіграв містера Біга в культовому серіалі, у 2021 році заперечив звинувачення як "категорично неправдиві" і назвав інциденти згодними. Жодних кримінальних справ не порушено.

"Ви нікому не завдаєте шкоди. Знаєте, про це ніхто не дізнається, а секс приносить лише задоволення. І раптом багато людей хочуть займатися з тобою сексом. Це як: "Ну, я більше не отримаю такого шансу".

Нот визнав, що може зіткнутися з цивільними позовами, назвавши це "поїздом грошей для багатьох людей".

Кріс Нот Фото: chrisnothofficial/Instagram

Кріс Нот виховує двох синів, Оріона, 15, і Кітса, 3, з Тарою Вілсон, 41. Пара одружилася у 2012 році.

Нагадаємо, Кріс Нот втратив близько 12 мільйонів доларів на фоні скандалу зі зґвалтуваннями.

Також Фокус писав про першу появу Кріса Нота на публіці після звинувачень у домаганнях.