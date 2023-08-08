В Великобритании при загадочных обстоятельствах сгорел самый кривой паб (фото, видео)

По словам местных жителей, в ночь пожара в здании видели подозрительных незнакомцев.

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Самый кривой и странный паб Великобритании под названием Crooked House (Кривой Дом), расположенный на Химли-роуд, недалеко от города Дадли в графстве Уэст-Мидлендс, сгорел всего через две недели после того, как пивоварня Marston’s продала здание частному покупателю. Многие считают пожар, уничтоживший самое шаткое здание страны, не случайным, пишет The Guardian.

В момент возгорания внутри паба никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. К тушению огня было привечено 30 пожарных из пожарно-спасательной службы Стаффордшира (SFRS) и пожарной службы Уэст-Мидлендса.

Как рассказали спасатели, доступ к пабу был затруднен из-за насыпей грязи, блокирующих дорогу, что вынуждало бригады пожарников парковаться примерно на трети пути вверх по переулку и раскатывать около 40 отрезков шланга, чтобы обеспечить подачу воды для тушения.

По словам инспектора Ричарда Дэнси, инцидент вызвал много спекуляций на местном уровне:

"Мы понимаем значение здания в местном сообществе. Мы хотели бы напомнить общественности, что наше расследование продолжается, и мы вместе со следователями изучаем все имеющиеся доказательства, чтобы определить причину инцидента".

Последствия пожара показали с дрона

Следователи оцепили место пожара и никого туда не пускают из посторонних, а также ищут свидетелей, которые смогут дать какую-то полезную информацию.

Один из местных жителей сообщил журналистам, что в закрытом пабе были замечены злоумышленники, которые, похоже, устраивали вечеринки и играли музыку. Мужчина добавил, что видел незнакомцев в здании незадолго до пожара.

По информации издания, этот паб стал популярной местной достопримечательностью из-за того, что одна его сторона была на 1,2 метра ниже другой ниже другой из-за проседания грунта в начале XIX века, поскольку неподалеку велась добыча полезных ископаемых. По кривой барной стойке там катались монеты, и это всегда привлекало туристов. Здание, построенное в 1765 году, было выставлено на продажу пивоварней Marston’s в январе этого года.

Энди Стрит, мэр Уэст-Мидлендса, назвал пожар в пабе "трагедией" и выразил надежду, что его удастся восстановить и сохранить.

Оплакивают паб и местные жители. По словам Криса Хилла из компании по организации музыкальных мероприятий Chris Hill Aces Promotion, он раньше часто посещал заведение со своей семьей.

"Раньше мы ходили туда всей семьей много раз, так как мы местные… Это было просто волшебно, когда казалось, что шарикоподшипники идут в гору, это было просто странно. Это похоже на национальное учреждение, потому что оно это очень, очень популярное место и, судя по количеству вещей, которые я видел на Facebook, там много расстроенных людей. Раньше люди устраивали там свадьбы и все такое. Люди приезжали за много миль, а также из других стран, поскольку они слышали или читали об этом", – рассказал мужчина.

Паб, который так любили местные жители Фото: Exploring GB и все, что от него осталось после пожара

Ранее Фокус рассказывал о британском пабе, бронь в котором расписана на годы вперед.