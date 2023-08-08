У Великій Британії за загадкових обставин згорів найкривіший паб (фото, відео)

За словами місцевих жителів, у ніч пожежі в будівлі бачили підозрілих незнайомців.

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Найкривіший і найдивніший паб Великої Британії під назвою Crooked House (Кривий Дім), розташований на Хімлі-роуд, неподалік від міста Дадлі в графстві Вест-Мідлендс, згорів лише за два тижні після того, як броварня Marston's продала будівлю приватному покупцеві. Багато хто вважає пожежу, що знищила найбільш хитку будівлю країни, не випадковою, пише The Guardian.

У момент загоряння всередині пабу нікого не було, тому обійшлося без постраждалих. До гасіння вогню було залучено 30 пожежників із пожежно-рятувальної служби Стаффордшира (SFRS) і пожежної служби Вест-Мідлендса.

Як розповіли рятувальники, доступ до пабу був ускладнений через насипи бруду, які блокували дорогу, що змушувало бригади пожежників паркуватися приблизно на третині шляху вгору провулком і розгортати приблизно 40 відрізків шланга, щоб забезпечити подачу води для гасіння.

За словами інспектора Річарда Денсі, інцидент викликав багато спекуляцій на місцевому рівні:

"Ми розуміємо значення будівлі в місцевій громаді. Ми хотіли б нагадати громадськості, що наше розслідування триває, і ми разом зі слідчими вивчаємо всі наявні докази, щоб визначити причину інциденту".

Наслідки пожежі показали з дрона

Слідчі оточили місце пожежі і нікого туди не пускають зі сторонніх, а також шукають свідків, які зможуть дати якусь корисну інформацію.

Один із місцевих жителів повідомив журналістам, що в закритому пабі помітили зловмисників, які, схоже, влаштовували вечірки і грали музику. Чоловік додав, що бачив незнайомців у будівлі незадовго до пожежі.

За інформацією видання, цей паб став популярною місцевою визначною пам'яткою через те, що один його бік був на 1,2 метра нижчим за інший через просідання ґрунту на початку XIX століття, оскільки неподалік вівся видобуток корисних копалин. По кривій барній стійці там каталися монети, і це завжди приваблювало туристів. Будівля, споруджена 1765 року, була виставлена на продаж пивоварнею Marston's у січні цього року.

Енді Стріт, мер Вест-Мідлендса, назвав пожежу в пабі "трагедією" і висловив надію, що його вдасться відновити і зберегти.

Оплакують паб і місцеві жителі. За словами Кріса Гілла з компанії з організації музичних заходів Chris Hill Aces Promotion, він раніше часто відвідував заклад зі своєю сім'єю.

"Раніше ми ходили туди всією сім'єю багато разів, оскільки ми місцеві... Це було просто чарівно, коли здавалося, що шарикопідшипники йдуть у гору, це було просто дивно. Це схоже на національну установу, тому що це дуже, дуже популярне місце і, судячи з кількості речей, які я бачив на Facebook, там багато засмучених людей. Раніше люди влаштовували там весілля і таке інше. Люди приїжджали за багато миль, а також з інших країн, оскільки вони чули або читали про це", — розповів чоловік.

Паб, який так любили місцеві жителі Фото: Exploring GB і все, що від нього залишилося після пожежі

Раніше Фокус розповідав про британський паб, бронь у якому розписана на роки вперед.