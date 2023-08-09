Шакира подогрела слухи о романе со знаменитым гонщиком

Ни певица, ни звезда спорта никак не реагируют на слухи вокруг них и не комментируют информацию о статусе своих отношений.

Related video

Колумбийская певица Шакира и гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон стали "больше, чем друзьями" после тайной встречи на Ибице и ряде публичных мероприятий в этом году, пишет Daily Mail.

Знаменитости еще несколько месяцев назад спровоцировали слухи о том, что у них далеко не платонические отношения, тем более, что к тому моменту певица уже бросила своего бывшего партнера и отца ее детей, футболиста Жерара Пике, изменявшего ей.

По словам инсайдера, имя которого испанские СМИ не называют, пара развивает свои отношения.

Журналистка Джоди Мартин, знакомая с Шакирой, недавно попыталась прояснить статус отношений пары, заявив, что у них "прекрасная дружба".

Льюис Хэмилтон

Отвечая на другие комментарии о паре, она заявила:

"Я хотела бы опровергнуть любую информацию, появившуюся в каталонской газете, где говорится, что Хэмилтон устал от отношений с Шакирой. Я могу категорически опровергнуть эту информацию, потому что я разговаривала с окружением Шакиры, и они подтверждают, что между Шакирой и Хэмилтоном всегда была прекрасная дружба. И что между ними было нечто большее, чем дружба. Эти двое очень четко знали, что в этом нет ничего серьезного, и что между ними была полная свобода делать все, что они хотели".

Источник также сообщил испанскому телеканалу Telecinco, что колумбийская певица и британский ас "Формулы-1" встречались "трижды на вилле на Ибице", когда там никого не было.

"Когда рабочие ушли, певица осталась одна, и ее посетил Хэмилтон", – сказал он, добавив, что водитель гонщика подслушивал постоянные разговоры пары.

Так, из них стало известно, что свою виллу артистка покидала всего два раза, причем один – чтобы поужинать с Хэмилтоном.

После Гран-при Великобритании Шакира веселилась до утра с Льюисом в ночном клубе в Лондоне. Очевидцы говорят, что пара прекрасно проводили время за VIP-столиком.

Ранее Фокус писал, что бывшая девушка Жерара Пике провела день в Пуэрто-Рико с новоиспеченным певцом Рау Алехандро.