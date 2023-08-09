Шакіра підігріла чутки про роман зі знаменитим гонщиком

Ані співачка, ані зірка спорту жодним чином не реагують на чутки навколо них і не коментують інформацію про статус своїх стосунків.

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Колумбійська співачка Шакіра і гонщик "Формули-1" Льюїс Гамільтон стали "більше, ніж друзями" після таємної зустрічі на Ібіці та низки публічних заходів цього року, пише Daily Mail.

Знаменитості ще кілька місяців тому спровокували чутки про те, що в них далеко не платонічні стосунки, тим паче, що на той момент співачка вже покинула свого колишнього партнера і батька її дітей, футболіста Жерара Піке, який зраджував її.

За словами інсайдера, ім'я якого іспанські ЗМІ не називають, пара розвиває свої стосунки.

Журналістка Джоді Мартін, знайома з Шакірою, нещодавно спробувала прояснити статус стосунків пари, заявивши, що у них "прекрасна дружба".

Льюїс Гемілтон

Відповідаючи на інші коментарі про пару, вона заявила:

"Я хотіла б спростувати будь-яку інформацію, що з'явилася в каталонській газеті, де йдеться про те, що Гамільтон втомився від стосунків із Шакірою. Я можу категорично спростувати цю інформацію, тому що я розмовляла з оточенням Шакіри, і вони підтверджують, що між Шакірою і Гамільтоном завжди була прекрасна дружба. І що між ними було щось більше, ніж дружба. Ці двоє дуже чітко знали, що в цьому немає нічого серйозного, і що між ними була повна свобода робити все, що вони хотіли".

Джерело також повідомило іспанському телеканалу Telecinco, що колумбійська співачка і британський ас "Формули-1" зустрічалися "тричі на віллі на Ібіці", коли там нікого не було.

"Коли робітники пішли, співачка залишилася одна, і її відвідав Гамільтон", — сказав він, додавши, що водій гонщика підслуховував постійні розмови пари.

Так, з них стало відомо, що свою віллу артистка покидала лише двічі, причому один раз — щоб повечеряти з Гамільтоном.

Після Гран-прі Великої Британії Шакіра веселилася до ранку з Льюїсом у нічному клубі в Лондоні. Очевидці кажуть, що пара чудово проводила час за VIP-столиком.

Раніше Фокус писав, що колишня дівчина Жерара Піке провела день у Пуерто-Ріко з новоспеченим співаком Рау Алехандро.