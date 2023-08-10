Шон Пенн и Ольга Коротяева держатся за руки на новых кадрах папарацци (фото)

Впервые пару заметили вместе в мае этого года, хотя неизвестно, когда начался их роман.

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62-летний американский актер и режиссер Шон Пенн и его возлюбленная, 43-летняя украинская актриса Ольга Коротяева проводят время вместе. Пару заметили по пути на романтический ужин в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в популярное среди знаменитостей место звезда фильма "Игра" выбрал простую черную футболку и классические джинсы. Пенн дополнил аутфит синей курткой для более прохладных ночных температур и надел пару белых кроссовок.

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Ольга была в элегантном темно-синем платье без рукавов с баской. Актриса "Взрыва" дополнила ансамбль парой черных туфель на каблуках с открытым носком и черной сумочкой. Ее длинные темные локоны были распущены. В качестве аксессуаров она надела серебрянные сережки, подходящие колье и наручные часы с черным кожаным ремешком.

Насладившись ужином, Шон и Ольга вышли на тротуар, нежно держась за руки и направляясь к следующему пункту назначения.

Пара была впервые замечена вместе, когда они отправились на ужин в Малибу в выходные дни, посвященные Дню памяти. Затем через неделю они вместе были замечены в Риме. Неизвестно, когда начался их роман, однако публично они стали появляться вместе почти через два года после развода Пенна с бывшей женой Лейлой Джордж.