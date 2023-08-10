Мел Гибсон появится в приквеле "Джона Уика" в роли криминального босса

Мини-сериал "Континенталь" стартует 22 сентября на канале Peacock.

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Мел Гибсон появится в мини-сериале-приквеле фильмов о Джоне Уике. В сериале "Континенталь" он сыграет злобного криминального босса. Об этом пишет Daily Mail.

Мел Гибсон дебютировал во вселенной Джона Уика. Шоу, вдохновленное фильмами о Джоне Уике с Киану Ривзом в главной роли, происходит несколькими десятилетиями ранее, в 1970-х годах, и, по-видимому, сочетает в себе некоторые из реальных кризисов Нью-Йорка того десятилетия с вымышленными битвами между убийцами, остановившимися в отеле "Континенталь"

Хотя Гибсон является самой популярной звездой, шоу, похоже, сосредоточено на молодом Уинстоне Скотте, которого в фильмах играет Иэн МакШейн, а здесь — Колин Вуделл.

Колин Вуделл исполняет главную роль в "Континентале" Фото: Скриншот

Герой Гибсона угрожает начать войну с молодым Уинстоном (Колин Вуделл) после того, как его брат Фрэнки украл у него что-то ценное.

Судя по трейлеру, сериал будет таким же напряженным, как и оригинальные фильмы про Джона Уика. То есть будут эффектные драки, перестрелки и погони.

Трейлер сериала "Континенталь"

В аннотации сказано: "сериал, состоящий из трех частей, исследует происхождение культового отеля для убийц, центрального элемента Вселенной Джона Уика глазами и действиями молодого Уинстона Скотта, когда его затаскивают в ад Нью-Йорка 1970-х годов, чтобы столкнуть его с прошлым, которое, как он думал, он оставил позади. Уинстон прокладывает смертельный путь, пытаясь захватить отель, где он в конечном итоге займет свой будущий трон", — говорится в описании к первому трейлеру.

Мини-сериал покажут на Peacock уже 22 сентября 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что "Джон Уик 5" с Киану Ривзом в главной роли официально находится в разработке.

Председатель киногруппы Lionsgate Джо Дрейк также сообщил, что в следующем году выйдет "Балерина" — первый спин-офф "Джона Уика".

Правда, заявление Дрейк сделал в мае этого года. До того, как сценаристы и актеры начали страйк, который все еще продолжается. Так что, не исключено, что производство проектов из вселенной Джона Уика будет отложено.