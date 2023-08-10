Мел Гібсон з'явиться в приквелі "Джона Віка" в ролі кримінального боса

Міні-серіал "Континенталь" стартує 22 вересня на каналі Peacock.

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Мел Гібсон з'явиться в міні-серіалі-приквелі фільмів про Джона Віка. У серіалі "Континенталь" він зіграє злісного кримінального боса. Про це пише Daily Mail.

Мел Гібсон дебютував у всесвіті Джона Віка. Шоу, натхненне фільмами про Джона Віка з Кіану Рівзом у головній ролі, відбувається кількома десятиліттями раніше, у 1970-х роках, і, очевидно, поєднує в собі деякі з реальних криз Нью-Йорка того десятиліття з вигаданими битвами між убивцями, які зупинилися в готелі "Континенталь".

Хоча Гібсон є найпопулярнішою зіркою, шоу, схоже, зосереджене на молодому Вінстоні Скотті, якого у фільмах грає Ієн МакШейн, а тут — Колін Вуделл.

Колін Вуделл виконує головну роль у "Континенталі" Фото: Скриншот

Герой Гібсона погрожує почати війну з молодим Вінстоном (Колін Вуделл) після того, як його брат Френкі вкрав у нього щось цінне.

Судячи з трейлеру, серіал буде таким же напруженим, як і оригінальні фільми про Джона Віка. Тобто будуть ефектні бійки, перестрілки та погоні.

Трейлер серіалу "Континенталь"

В анотації сказано: "серіал, що складається з трьох частин, досліджує походження культового готелю для вбивць, центрального елемента Всесвіту Джона Віка, очима і діями молодого Вінстона Скотта, коли його затягують у пекло Нью-Йорка 1970-х років, щоб зіштовхнути його з минулим, яке, як він думав, він залишив позаду. Вінстон прокладає смертельний шлях, намагаючись захопити готель, де він в кінцевому підсумку займе свій майбутній трон", — йдеться в описі до першого трейлеру.

Мінісеріал покажуть на Peacock вже 22 вересня 2023 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Джон Вік 5" з Кіану Рівзом у головній ролі офіційно перебуває в розробці.

Голова кіногрупи Lionsgate Джо Дрейк також повідомив, що наступного року вийде "Балерина" — перший спін-офф "Джона Віка".

Щоправда, заяву Дрейк зробив у травні цього року. До того, як сценаристи й актори почали страйк, який все ще триває. Тож, не виключено, що виробництво проєктів зі всесвіту Джона Віка буде відкладено.