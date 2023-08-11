Легенды бодибилдинга: Шварценеггер покачал железо в компании Ронни Коулмана (видео)

У Шварценеггера и Коулмана на двоих – 15 побед в соревнованиях по бодибилдингу "Мистер Олимпия"

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В свои 76 лет голливудский актер и бывший политик Арнольд Шварценеггер даст фору многим молодым людям, что доказывает своими поступками практически постоянно. Например, на странице в Instagram "железный Арни" опубликовал видео, где выглядит на несколько лет моложе своего реального возраста, качая железо с приятелем-бодибилдером, 59-летним Ронни Коулманом.

Мужчины устроили тренировку в спортзале под открытым небом, что дало Арнольду возможность продемонстрировать свое все еще впечатляющее телосложение. Актер выглядел расслабленно в простой черной футболке и темных штанах. Его крашеные каштановые волосы были зачесаны назад, а глаза закрывали солнцезащитные очки-авиаторы.

"Это не похоже на бицепс 76-летней давности. Выглядишь довольно раздутым, Арнольд. Я думаю, ты жульничал! Это не просто бицепсы 76-летней давности", – поддразнил восьмикратный победитель "Мистер Олимпия" звезду боевиков, чем рассмешил Шварценеггера.

И Арни, и Ронни уже давно ушли из профессионального бодибилдинга. В сумме у них 15 титулов "Мистер Олимпия" на двоих, поскольку Шварценеггер выигрывал эту награду семь раз в период с 1970 по 1980 год, а также занимал второе место в 1968 году.

В 1990-х и 2000-х Коулман завоевал восемь подряд титулов "Мистер Олимпия", а также выиграл чемпионат по бодибилдингу "Арнольд Классик", названный в честь легендарной звезды.

Арнольд подчеркнул, что тренируется почти каждый день, чтобы держать себя в форме. Кроме того, его часто видят во время велопрогулок по Лос-Анджелесу, в которых ему иногда составляют компанию подруга Хизер Миллиган или его дети.

Ранее Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер вместе с рабочими отремонтировал ямы на дороге в районе своего проживания и призвал других решать проблемы самим, а не ждать помощи от кого-то.