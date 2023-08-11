Модное похищение: в Милане неизвестные украли сумки Hermes на десятки тысяч евро

Злоумышленники также похитили одну из самых дорогих сумочек — Birkin Himalaya из кожи нильского крокодила.

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В миланском бутике Hermès неизвестные похитили культовые сумочки на сумму 90 тысяч евро. Впрочем, позже сообщили, что была похищена и Birkin Himalaya, одна из самых дорогих сумок в мире. Ее стоимость может достигать 300 тысяч евро. Об этом пишет Corriere.

О том, что сумки были похищены из бутика Hermès на Виа Монте Наполеоне, стало известно неожиданно. Сумки просто достали из упаковки и заменили более дешевые.

Всего пропали четыре сумки. В том числе и Birkin Himalaya, икона французского дома моды.

Birkin Himalaya Фото: Getty Images

Неприятное открытие было сделано в понедельник несколькими днями ранее, когда сотрудники магазина обнаружили внутри пакета, хранящегося на складе в задней части магазина, сумочку, которая не соответствовала той, что указана в коробке.

Таким образом, персонал обнаружил, что внутри коробки хранилась сумочка гораздо меньшей стоимости . В этот момент были запущены другие проверки, которые привели к подтверждению отсутствия трех других сумок, которые просто заменили на более дешевые сумочки.

Всего, по подсчетам менеджеров магазина, было украдено сумок на сумму около 90 000 евро .

Следователи пытаются выяснить, кто мог украсть культовые сумки. Но зона склада, где хранится продукция, доступна только персоналу, техникам и служащим компании, занимающейся уборкой, которые обычно, как выяснилось следователям, сопровождаются продавцами.

Территория магазина контролируется камерами. Однако сумки Биркин явно похитил тот, кто прекрасно разбирался в моде и мог отличить дорогую сумку Hermes от ее дешевого собрата.

Напомним, после того, как Джейн Биркин, знаменитая певица и актриса, которая и дала свое имя культовым сумкам, умерла в Париже, стоимость сумок Биркин резко подскочила.

Также до сих пор неясно, кому достанутся те сумки, которые принадлежали лично Джейн. Те, что она носила в течение жизни, она потом продавала на аукционах, передавая деньги на благотворительность. И каждый раз за сумками Биркин от Биркин начиналась настоящая охота.

Также Фокус рассказывал о том, как ведется охота за самыми желанными и недоступными сумочками в мире. Оказалось, что есть система, которой желающие обзавестись сумкой Биркин, должны следовать, чтобы приобрести ее.