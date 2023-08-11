Модне викрадення: у Мілані невідомі вкрали сумки Hermes на десятки тисяч євро

Зловмисники також викрали одну з найдорожчих сумочок — Birkin Himalaya зі шкіри нільського крокодила.

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У міланському бутику Hermès невідомі викрали культові сумочки на суму 90 тисяч євро. Утім, пізніше повідомили, що було викрадено і Birkin Himalaya, одну з найдорожчих сумок у світі. Її вартість може сягати 300 тисяч євро. Про це пише Corriere.

Про те, що сумки були викрадені з бутика Hermès на Віа Монте Наполеоне, стало відомо несподівано. Сумки просто дістали з упаковки і замінили на дешевші.

Загалом зникли чотири сумки. У тому числі й Birkin Himalaya, ікона французького будинку моди.

Birkin Himalaya Фото: Getty Images

Неприємне відкриття було зроблено в понеділок кількома днями раніше, коли співробітники магазину виявили всередині пакета, що зберігається на складі в задній частині магазину, сумочку, яка не відповідала тій, що вказана в коробці.

Таким чином, персонал виявив, що всередині коробки зберігалася сумочка набагато меншої вартості. У цей момент було запущено інші перевірки, які призвели до підтвердження відсутності трьох інших сумок, які просто замінили на дешевші сумочки.

Загалом, за підрахунками менеджерів магазину, було вкрадено сумок на суму близько 90 000 євро.

Слідчі намагаються з'ясувати, хто міг вкрасти культові сумки. Але зона складу, де зберігається продукція, доступна тільки персоналу, технікам і службовцям компанії, що займається прибиранням, які зазвичай, як з'ясувалося слідчим, супроводжуються продавцями.

Територія магазину контролюється камерами. Однак сумки Біркін вочевидь викрав той, хто чудово знався на моді й міг відрізнити дорогу сумку Hermes від її дешевого побратима.

Нагадаємо, після того, як Джейн Біркін, знаменита співачка й актриса, яка й дала своє ім'я культовим сумкам, померла в Парижі, вартість сумок Біркін різко підскочила.

Також досі неясно, кому дістануться ті сумки, які належали особисто Джейн. Ті, що вона носила протягом життя, вона потім продавала на аукціонах, передаючи гроші на благодійність. І щоразу за сумками Біркін від Біркін починалося справжнє полювання.

Також Фокус розповідав про те, як ведеться полювання за найбажанішими і найнедоступнішими сумочками у світі. Виявилося, що є система, якої охочі обзавестися сумкою Біркін повинні дотримуватися, щоб придбати її.