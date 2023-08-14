Только 18+: Бритни Спирс добавила в свои танцы новый элемент (видео)

Танцы звезды такие же хаотичные и странные, но теперь она демонстрирует их на пилоне.

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41-летняя Бритни Спирс продолжает развлекать своих подписчиков танцами в Instagram. Однако если раньше она довольствовалась плясками в гостиной, то теперь перешла на новый уровень. В одном из последних видео знаменитость добавила в кадр пилон, тем самым разнообразив свою и без того неоднозначную хореографию.

В ролике Бритни в леопардовом бикини, такого же цвета длинных перчатках и черных сапогах на каблуке лихо отплясывает вокруг шеста под песню Nine Inch Nails Closer. Текст скандальной песни 90-х годов включает в себя слова: "Я хочу тр**нуть тебя, как животное".

Она поставила несколько зеркал в полный рост за шестом, чтобы показать себя со всех сторон.

"Получила этот шест два дня назад, и прошлой ночью я впервые на нем была", — подписала она пост.

По традиции Бритни отключила комментарии.

Совсем недавно стало известно, что Бритни после двух лет переговоров все же может согласиться на интервью Опре Уинфри. Оно станет первым после ее освобождения от опеки, где она откровенно расскажет о пережитом за последние 13 лет.

Кроме Опры, ее пригласили на беседу несколько телеканалов и потоковых сервисов, предложив ей "значительные финансовые суммы" в преддверии выхода ее мемуаров 24 октября.

Ранее Фокус писал о том, что бывшие бойфренды Спирс, Джестин Тимберлейк и Колин Фарелл возмущены тем, что о них написано в книге певицы "Женщина во мне". Они даже пригрозили судом, если автор не отредактирует свой материал.

Также мы рассказывали о том, что динамика последних танцев вызвала недоумение у поклонников звезды, которая уже давно не выступает на сцене.