Тільки 18+: Брітні Спірс додала у свої танці новий елемент (відео)

Танці зірки такі ж хаотичні й дивні, але тепер вона демонструє їх на пілоні.

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41-річна Брітні Спірс продовжує розважати своїх підписників танцями в Instagram. Однак якщо раніше вона задовольнялася стрибанням під музику у вітальні, то тепер перейшла на новий рівень. В одному з останніх відео знаменитість додала в кадр пілон, урізноманітнивши так свою і без того неоднозначну хореографію.

У ролику Брітні в леопардовому бікіні, такого ж кольору довгих рукавичках і чорних чоботях на підборах хвацько витанцьовує навколо жердини під пісню Nine Inch Nails Closer. Текст скандальної пісні 90-х років містить слова: "Я хочу тр**нути тебе, як тварину".

Вона поставила кілька дзеркал на повний зріст за жердиною, щоб показати себе з усіх боків.

"Отримала цю жердину два дні тому, і минулої ночі я вперше на ній була", — підписала вона пост.

За традицією Брітні закрила коментарі.

Зовсім нещодавно стало відомо, що Брітні після двох років переговорів усе ж таки може погодитися на інтерв'ю Опрі Вінфрі. Воно стане першим після її звільнення від опіки, де вона відверто розповість про пережите за останні 13 років.

Крім Опри, її запросили на бесіду кілька телеканалів і потокових сервісів, запропонувавши їй "значні фінансові суми" напередодні виходу її мемуарів 24 жовтня.

Раніше Фокус писав про те, що колишні бойфренди Спірс, Джестін Тімберлейк і Колін Фарелл, обурені тим, що про них написано в книжці співачки "Жінка в мені". Вони навіть пригрозили судом, якщо авторка не відредагує свій матеріал.

Також ми розповідали про те, що динаміка останніх танців викликала подив у шанувальників зірки, яка вже давно не виступає на сцені.