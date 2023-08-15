Король Чарльз III ищет менеджера с зарплатой 63 тысячи долларов в год

В Букингемском дворце открыта новая вакансия, связанная с экологией.

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Букингемский дворец нанимает менеджера, которому будут платить 50 000 фунтов стерлингов (63 000 долларов США) в год.

Эта сумма значительно превышает среднюю зарплату штатного работника в Великобритании, которая сейчас составляет 33 000 фунтов стерлингов (41 890 долларов США) в год.

Король Чарльз III известен тем, что сознательно потребляет углерод, поэтому он ищет человека, который будет контролировать эти процессы.

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Король Чарльз III Фото: Getty Images

Согласно описанию должности, "обязанности будут включать обеспечение отслеживания данных об углеродном следе, отчетов и работу по повышению точности данных по всем выбросам компании".

"Хотя основное внимание на должности сначала будет сосредоточено на наших выбросах парниковых газов, оно, вероятно, распространится на другие экологические, социальные и управленческие инициативы, которые вы будете продвигать", — продолжается описание.

В рекламе вакансии также было указано, что "Королевский дом ставит экологическую устойчивость на первый план в своей деятельности".

"Мы стремимся уменьшить наше влияние на планету, предпринимая немедленные действия, сосредоточенные на сокращении выбросов углекислого газа и потребления энергии, а также на достижении нулевого уровня углерода", — заявили они.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Бывший принц Уэльский давно является "покровителем" окружающей среды и климата. Сообщается, что он любит разговаривать с растениями и "пожимать руки" деревьям.

Его страсть ко всему, что касается листьев, привела к тому, что люди называют его "королем климата".

Напомним, принцесса Анна 15 августа празднует 73-й день рождения.

Также Фокус писал о другой вакансии в Букингемском дворце, которую опубликовали весной 2023 года.