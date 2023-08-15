Король Чарльз ІІІ шукає менеджера із зарплатою 63 тисячі доларів на рік

У Букінгемському палаці відкрита нова вакансія, повʼязана з екологією.

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Букінгемський палац наймає менеджера, якому платитимуть 50 000 фунтів стерлінгів (63 000 доларів США) на рік.

Ця сума значно перевищує середню зарплату штатного працівника у Великій Британії, яка наразі становить 33 000 фунтів стерлінгів (41 890 доларів США) на рік.

Король Чарльз ІІІ відомий тим, що свідомо споживає вуглець, тому він шукає людину, яка контролюватиме ці процеси.

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Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Згідно з описом посади, "обов’язки включатимуть забезпечення відстеження даних про вуглецевий слід, звітів і роботу з підвищення точності даних щодо всіх викидів компанії".

"Хоча основна увага на посаді спочатку буде зосереджена на наших викидах парникових газів, вона, ймовірно, пошириться на інші екологічні, соціальні та управлінські ініціативи, які ви просуватимете", — продовжується опис..

У рекламі вакансії також було зазначено, що "Королівський дім ставить екологічну стійкість на перший план у своїй діяльності".

"Ми прагнемо зменшити наш вплив на планету, вживаючи негайних дій, зосереджених на скороченні викидів вуглекислого газу та споживання енергії, а також на досягненні нульового рівня вуглецю", — заявили вони.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Колишній принц Уельський давно є "покровителем" навколишнього середовища та клімату. Повідомляється, що він любить розмовляти з рослинами і любить потискати руки деревам.

Його пристрасть до всього, що стосується листя, призвело до того, що люди називають його "королем клімату".

Нагадаємо, принцеса Анна 15 серпня святкує 73-й день народження.

Також Фокус писав про іншу вакансію в Букінгемському палаці, яку опублікували навесні 2023.