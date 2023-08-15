Мама Бейонсе опровергла самый нелепый слух о своей дочери

Слова Тины Ноулз-Лоусон прямо противоречат тому, что журналисты написали ранее. Сама Бейонсе подобные слухи никак не комментирует.

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69-летняя мать поп-дивы Бейонсе Тина Ноулз-Лоусон отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о том, что ее дочь во время своего тура "Ренессанс" якобы требует персональные сиденья для унитаза. Причиной для подобной информации послужило недавнее изображение черного ящика, украшенного стикером с надписью "сиденья для туалета". Фанаты предположили, что певица брезгует пользоваться туалетами в гримерках и возит личные сиденья, пишет TMZ.

По словам миссис Ноулз, история получилась очень нелепой. Она объяснила, что эти ящики, которые все увидели на фото, в основном использовались в качестве стульев для фанатов, которые сидели по бокам сцены.

"В ящиках, о которых идет речь, на самом деле нет сидений для унитаза — это просто прозвище для подставок для фанатов", – заявила она.

Однако эти слова противоречат тому, что публиковало издание The Sun несколько ранее. Со ссылкой на инсайдеров, журналисты написали, что команда Бейонсе прилагает огромные усилия, чтобы у нее были собственные удобства, и личное сиденье для унитаза оказалось одним из них.

"Ее гастрольные райдеры видели все, так что для них это не имеет большого значения, но это вызывает улыбку у людей, которым довелось мельком увидеть фирменный контейнер", – заявили источники.

Сама Бейонсе никак не прокомментировала слухи. Сейчас она находится в турне по Северной Америке. Тур продлится еще несколько месяцев и завершится 1 октября в Канзас-Сити.

Возвращаясь к Тине Ноулз, добавим, что несколько недель назад она подала на развод со своим вторым мужем Ричардом Лоусоном после восьми лет брака, указав в качестве причины "непримиримые разногласия". Она также хочет вернуть себе прежнее имя Селестин Ноулз. Замужем за отцом своих дочерей Бейонсе и Соланж, Мэтью Ноулзом, Тина была 31 год, до развода в 2011-м.

Ранее Фокус писал, что телохранитель Бейонсе стал новой звездой соцсетей.