Мама Бейонсе спростувала найбезглуздіші чутки про свою доньку

Слова Тіни Ноулз-Лоусон прямо суперечать тому, що журналісти написали раніше. Сама Бейонсе подібні чутки ніяк не коментує.

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69-річна матір поп-діви Бейонсе Тіна Ноулз-Лоусон відреагувала на чутки, які розповсюдилися в ЗМІ, про те, що її донька під час свого туру "Ренесанс" нібито вимагає персональні сидіння для унітазу. Причиною для такої інформації стало нещодавнє зображення чорної скриньки, прикрашеної стікером із написом "сидіння для туалету". Фанати припустили, що співачка гребує користуватися туалетами в гримерках і возить особисті сидіння, пише TMZ.

За словами місіс Ноулз, історія вийшла дуже безглуздою. Вона пояснила, що ці ящики, які всі побачили на фото, здебільшого використовували як стільці для фанатів, які сиділи з боків сцени.

"У ящиках, про які йдеться, насправді немає сидінь для унітазу — це просто прізвисько для підставок для фанатів", — заявила вона.

Однак ці слова суперечать тому, що публікувало видання The Sun дещо раніше. З посиланням на інсайдерів, журналісти написали, що команда Бейонсе докладає величезних зусиль, щоб у неї були власні зручності, і особисте сидіння для унітазу виявилося одним із них.

"Її гастрольні райдери бачили всі, тож для них це не має великого значення, але це викликає посмішку у людей, яким довелося мигцем побачити фірмовий контейнер", — заявили джерела.

Сама Бейонсе ніяк не прокоментувала чуток. Зараз вона перебуває в турне Північною Америкою. Тур триватиме ще кілька місяців і завершиться 1 жовтня в Канзас-Сіті.

Повертаючись до Тіни Ноулз, додамо, що кілька тижнів тому вона подала на розлучення зі своїм другим чоловіком Річардом Лоусоном після восьми років шлюбу, вказавши як причину "непримиренні розбіжності". Вона також хоче повернути собі колишнє ім'я Селестін Ноулз. Заміжня за батьком своїх доньок Бейонсе і Соланж, Метью Ноулзом, Тіна була 31 рік, до розлучення в 2011-му.

Раніше Фокус писав, що охоронець Бейонсе став новою зіркою соцмереж.