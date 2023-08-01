69-річна мати Бейонсе вперше з'явилася на публіці після новин про розлучення

Дизайнерка і бізнесвумен була помічена під час подорожі з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка

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Тіна Ноулз, матір співачки Бейонсе, вирішила почати життя з чистого аркуша і подала на розлучення з 76-річним чоловіком, актором Річардом Лоусоном, через "непримиренні розбіжності", повідомляє Daily Mail. Вона вперше з'явилася на публіці після новин про сімейні негаразди. Жінка прямувала в аеропорт Лос-Анджелеса.

Для подорожі до Нью-Йорка, а саме туди летіла, місіс Ноулз обрала все чорне. На ній була чорна сорочка з довгими рукавами і тонким вирізом, чорні джинси з розрізом на щиколотці і чорні босоніжки на танкетці Chanel. Довге каштанове волосся Тіни спадало їй на спину недбалими хвилями. Образ завершували натуральний макіяж, нейтральна помада і червоно-коричнева сумка Louis Vuitton.

За інформацією журналістів, Тіна їхала на щорічний обід BeyGood Black Parade у Нью-Йорку. Цю благодійну організацію Бейонсе створила, щоб допомогти громадянам і спільнотам та забезпечити місце їхнього проживання в районах процвітання. Мати суперзірки є членом ради організації.

Тіна — експерт моди. Вона народилася та виросла в місті Галвестон у Техасі. Жінка є засновницею модних брендів Mis Tina та House of Dereon. Обидві її доньки, Бейонсе та Соланж — співачки.

У своєму акаунті в Instagram Тіна поділилася відео з концерту Бейонсе в Нью-Джерсі. Вона хвацько танцювала в компанії Опри Вінфрі під пісні своєї дочки.

Раніше Фокус писав, що Lexus створили ексклюзивний спорткар на честь світового турне Бейонсе Renaissance World Tour.