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Авто

Lexus створили ексклюзивний спорткар на честь світового турне Бейонсе (фото)

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Фото: Lexus | Lexus LC 500 Renaissance World Tour Edition створено в єдиному екземплярі

Унікальний Lexus LC 500 приурочений до світового турне Бейонсе. Японський виробник також співпрацює з благодійним фондом співачки, який займається підтримкою малого бізнесу серед меншин у США.

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Lexus представили ексклюзивний спорткар LC 500 на честь світового турне Бейонсе "Renaissance World Tour". Автомобіль отримав унікальне оформлення екстер'єру. Про це розповіли на сайті Motor1.

Lexus співпрацюють з фондом Бейонсе "BeyGOO". Ця платформа призначена для підтримки малого бізнесу серед меншин у США.

Lexus LC 500 Renaissance World Tour Edition отримав хромоване забарвлення кузова. Зовні можна знайти оздоблення з діамантів. Воно присутнє на бічних дзеркалах заднього виду і на логотипах.

Lexus LC 500 Renaissance World Tour Edition Fullscreen
Унікальне оздоблення з'явилося на бічних дзеркалах заднього виду
Фото: Lexus

Унікальний спорткар виготовлено в єдиному екземплярі. Він не призначений для продажу та буде показаний на різних виставках.

Lexus LC 500 Renaissance World Tour Edition Fullscreen
Логотип Lexus прикрашений діамантами
Фото: Lexus

Lexus LC 500 оснащений 5,0-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 477 к.с. і 540 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,4 секунди. Максимальна швидкість спорктара становить 270 км/год.

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Також ми писали, що у США представили розкішний трирядний кросовер Lexus TX.