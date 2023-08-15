Дизайнер Том Форд купил поместье, где Джеки Кеннеди провела детство (фото, видео)

Дом принадлежал дедушке и бабушке Джеки. Выйдя замуж за будущего президента США, она нечасто появлялась здесь.

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Поместье Ласата в Ист-Хэмптоне (Нью-Йорк), которое было летним домом будущей первой леди США Жаклин Кеннеди, продано за 52 миллиона долларов, а его владельцем, по информации The Wall Street Journal, стал не кто иной, как известный дизайнер Том Форд. Он купил его на три миллиона дешевле, поскольку в мае дом выставили на продажу за 55 миллионов.

Поместье по адресу 121 Farer Lane в последний раз продавалось в начале 2018 года, когда продюсер кино, телевидения и рекламы Дэвид Зандер отдал за него 24 миллиона долларов.

Ласата на языке коренных американцев переводится как "место мира"

"Ласата считается одним из самых важных и красивых поместий нашего региона. Под руководством продавца интерьер дома был тщательно обновлен и улучшен, сохранив при этом свою замечательную историю. Это знаковая собственность и действительно единственная в своем роде", – говорила ранее Эйлин О’Нил из Corcoran Group, представлявшая сторону владельца поместья.

Фото: Geir Magnusson

Сады на участке площадью 7,15 акра, засаженные вековыми липами, лондонскими платанами, пробковыми деревьями и американскими вязами, спроектировал ландшафтный архитектор Луи Бенеш, который, согласно Architectural Digest, является одним из самых уважаемых ландшафтных дизайнеров Франции.

Главный дом площадью 790 квадратных метров имеет 10 спален, причем окна некоторых выходят на океан, 10 ванных комнат и две ванные полукомнаты.

На территории поместья расположен гостевой коттедж с двумя спальнями, домик смотрителя, домик у бассейна и гараж на три машины с мастерской.

Дом принадлежал бабушке и дедушке Жаклин Кеннеди Онассис по отцовской линии Джону Верну Бувье-младшему.

Семейство президента Кеннеди лишь несколько раз посещало это поместье, причем в последний раз – незадолго до убийства 35-го президента США. Собственность была продана несколько месяцев спустя, с требованием, что фотографии дома не будут опубликованы в течение 10 лет.

Ранее Фокус писал, что в сентябре 2021 года муж Тома Форда, известный модный журналист Ричард Бакли, скончался после продолжительной болезни.