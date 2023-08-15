Дизайнер Том Форд купив маєток, де Джекі Кеннеді провела дитинство (фото, відео)

Будинок належав дідусеві й бабусі Джекі. Вийшовши заміж за майбутнього президента США, вона нечасто з'являлася тут.

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Маєток Ласата в Іст-Гемптоні (Нью-Йорк), який був літнім будинком майбутньої першої леді США Жаклін Кеннеді, продано за 52 мільйони доларів, а його власником, за інформацією The Wall Street Journal, став не хто інший, як відомий дизайнер Том Форд. Він купив його на три мільйони дешевше, оскільки в травні будинок виставили на продаж за 55 мільйонів.

Маєток за адресою 121 Farer Lane востаннє продавали на початку 2018 року, коли продюсер кіно, телебачення і реклами Девід Зандер віддав за нього 24 мільйони доларів.

Ласата мовою корінних американців перекладається як "місце миру"

"Ласата вважається одним із найважливіших і найкрасивіших маєтків нашого регіону. Під керівництвом продавця інтер'єр будинку ретельно оновили та покращили, зберігши при цьому свою чудову історію. Це знакова власність і справді єдина у своєму роді", — говорила раніше Ейлін О'Ніл з Corcoran Group, яка представляла сторону власника маєтку.

Фото: Geir Magnusson

Сади на ділянці площею 7,15 акра, засаджені віковими липами, лондонськими платанами, корковими деревами та американськими в'язами, спроєктував ландшафтний архітектор Луї Бенеш, який, згідно з Architectural Digest, є одним з найшанованіших ландшафтних дизайнерів Франції.

Головний будинок площею 790 квадратних метрів має 10 спалень, причому вікна деяких з них виходять на океан, 10 ванних кімнат і дві ванні напів кімнати. На території маєтку розташований гостьовий котедж із двома спальнями, будиночок доглядача, будиночок біля басейну і гараж на три машини з майстернею.

Будинок належав бабусі й дідусеві Жаклін Кеннеді Онассіс по батьківській лінії Джону Верну Був'є-молодшому.

Сімейство президента Кеннеді лише кілька разів відвідувало цей маєток, причому востаннє — незадовго до вбивства 35-го президента США. Власність було продано кілька місяців потому, з вимогою, що фотографії будинку не будуть опубліковані протягом 10 років.

Раніше Фокус писав, що у вересні 2021 року чоловік Тома Форда, відомий модний журналіст Річард Баклі, помер після тривалої хвороби.