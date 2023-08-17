Дженнифер Лопес демонстрирует свою фигуру в коротких шортах и топе (фото)

Знаменитость была замечена во время исполнения серии спортивных упражнений.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свою роскошную фигуру. Знаменитость заметили во время мини-тренировки на Амальфитанском побережье в Италии. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость выполняла спортивные упражнения в белом укороченном топе с рисунком и подходящих шортах. Свой ансамбль жена Бена Аффлека дополнила белыми кроссовками и черными солнцезащитными очками. Джей Ло отказалась от макияжа, демонстрируя свою естественную красоту, а ее темные локоны были собраны в небрежный пучок.

В какой-то момент звезду сфотографировали с гантелями. Дженнифер, которая, как говорят, тренируется три-четыре раза в неделю, выглядит великолепно, поскольку продолжает поддерживать свою невероятную фигуру в форме.

На прошлой неделе звезда была на острове Капри., а совсем недавно трогательно поздравила своего мужа Бена Аффлека с днем рождения.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес стала душой вечеринки во время праздничного вечера в знаменитой Taverna Anema e Core на Капри. Звезда исполнила несколько песен для публики.