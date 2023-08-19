19 августа 2023 года: Преображение Господне (Яблочный Спас) — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и работать по дому.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь празднует Преображение Господне. По церковному преданию, Иисус Христос взял Петра, Иоанна и Иакова на гору Фавор, где предстал перед ними в новом подобии – его лицо засияло, а одеяние стало белым как снег. Преображение показывает, что в Иисусе Христе сплелись два естества — божественное и человеческое. Во время Преображения божественная природа Христа не менялась, но была лишь явлена в Его человеческой природе.

Яблочный Спас – народное название этого церковного праздника.

Что нельзя делать 19 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

работать по дому;

гулять свадьбу.

Народные приметы и поверья:

какой Яблочный Спас — таким будет и январь;

уродило много яблок — следующий год будет урожайным;

ясно и безветренно — зима будет холодной;

много мух — будет жарко и влажно;

много комаров — к жаре;

дождь — ноябрь будет дождливым.

День ангела празднуют:

Людвиг, Лев.

Родились в этот день:

1883 год — Габриель "Коко" Шанель (ум. 1971), французская женщина-модельер, законодательница моды;

1946 год — Билл Клинтон, 42-й президент США (1993—2001).

Также в этот день:

1943 год — президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании В. Черчилль подписывают тайное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы;

1989 год — приход святых Петра и Павла во Львове (настоятель — о. Владимир Ярема) первым в РСФСР выходит из подчинения Русской Православной Церкви и объявляет себя частью УАПЦ;

1990 год — ГДР принимает конституцию ФРГ.