19 серпня 2023 року: Преображення Господнє (Яблучний Спас) — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і працювати по дому.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква святкує Преображення Господнє . За церковним переказом, Ісус Христос взяв Петра, Іоанна та Якова на гору Фавор, де постав перед ними в новій подобі — його обличчя засяяло, а вбрання стало білим як сніг. Преображення показує, що в Ісусі Христі сплелися два єства — божественне і людське. Під час Преображення божественна природа Христа не змінювалася, але була лише явлена в Його людській природі.
Яблучний Спас — народна назва цього церковного свята.
Що не можна робити 19 серпня:
- їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);
- працювати по дому;
- гуляти весілля.
Народні прикмети та повір'я:
- який Яблучний Спас — таким буде і січень;
- вродило багато яблук — наступний рік буде врожайним;
- ясно і безвітряно — зима буде холодною;
- багато мух — буде спекотно і волого;
- багато комарів — до спеки;
- дощ — листопад буде дощовим.
День ангела святкують:
Людвіг, Лев.
Народилися в цей день:
1883 рік — Габріель "Коко" Шанель (пом. 1971), французька модельєрка, законодавиця моди;
1946 рік — Білл Клінтон, 42-й президент США (1993-2001).
Також цього дня:
1943 рік — президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписують таємну угоду про співпрацю у створенні атомної бомби;
1989 рік — парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятель — о. Володимир Ярема) першою в РРФСР виходить із підпорядкування Руської Православної Церкви й оголошує себе частиною УАПЦ;
1990 рік — НДР ухвалює конституцію ФРН.