21 августа 2023 года: епископа Мирона Критского — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и строить планы.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память епископа Мирона Критского. Он занимался земледелием, был семейным и добродушным, помогал всем, кто обращался к нему. Однажды, застав на своем владении воров, Мирон сам помог им поднять мешки с зерном на плечи. Своим великодушием он так пристыдил воров, что в последующем они стали вести честную жизнь.
Что нельзя делать 21 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- строить планы на далекое будущее;
- мыть полы в доме.
Народные приметы и поверья:
- какая погода 21 августа, таким будет январь;
- утром роса и туман – погода днем будет хорошей;
- в лесу много ягод — к холодной зиме;
- на рябине листья уже красные — зима будет морозной.
День ангела празднуют:
Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.
Также в этот день:
1627 год — в Киеве выпускают первый словарь украинского языка "Лексикон словенороский" Памвы Беринды;
1911 год — из Лувра (Париж) похищают картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"), которую нашли только два года спустя в Королевстве Италия;
1914 год — Ян Нагурский совершает первый в мире полет в Арктику.