21 серпня 2023 року: єпископа Мирона Критського — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і будувати плани.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять єпископа Мирона Критського. Він займався землеробством, був сімейним і добродушним, допомагав усім, хто звертався до нього. Одного разу, заставши на своєму володінні злодіїв, Мирон сам допоміг їм підняти мішки із зерном на плечі. Своєю великодушністю він так присоромив злодіїв, що надалі вони стали вести чесне життя.

Що не можна робити 21 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

будувати плани на далеке майбутнє;

мити підлогу в будинку.

Народні прикмети та повір'я:

яка погода 21 серпня, таким буде січень;

вранці роса й туман — погода вдень буде гарною;

у лісі багато ягід — до холодної зими;

на горобині листя вже червоне — зима буде морозною.

День ангела святкують:

Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.

Також цього дня:

1627 рік — у Києві випускають перший словник української мови "Лексикон словенороський" Памви Беринди;

1911 рік — з Лувру (Париж) викрадають картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" ("Джоконда"), яку знайшли тільки через два роки в Королівстві Італія;

1914 рік — Ян Нагурський здійснює перший у світі політ в Арктику.