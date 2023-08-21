Кендалл Дженнер продемонстрировала фигуру в обтягивающем "голом" платье (фото)

На вечеринке 818 Tequila, которая состоялась в минувшие выходные, супермодель и основательница Кендалл Дженнер надела одно из самых откровенных платьев в своем арсенале.

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27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер продемонстрировала стройную фигуру в "голом" наряде. Знаменитость была замечена по пути на мероприятие, организованное в честь ее собственного алкогольного бренда 818 Tequila. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Кардашьян" выбрала эффектный образ для вечеринки в ночном клубе Delilah в стиле арт-деко в Западном Голливуде, который зарекомендовал себя как фаворит среди знаменитостей.

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Дженнер надела миди-платье Gucci на одно плечо из бледно-розовой полупрозрачной ткани с зеленой сетчатой накладкой. Показав, что тенденция прозрачных нарядов может быть выполнена более чем одним способом, Дженнер надела это платье поверх прозрачного кружевного белья телесного цвета.

Звезда подиумов дополнила ансамбль туфлями Gucci на плоской подошве и сумкой от модного дома с монограммой, лаймово-зелеными деталями и зеленым ремешком, украшенным драгоценными камнями, который красиво сочетался с ее обувью.

Напомним, Кендалл Дженнер привлекла к себе внимание публики, появившись на ретроспективе покойного модельера Карла Лагерфельда без бюстгальтера.

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер позировала на яхте в мини-платье с прозрачным верхом.