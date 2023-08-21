Кендалл Дженнер продемонструвала фігуру в обтислій "голій" сукні (фото)

На вечірці 818 Tequila, яка відбулася минулими вихідними, супермодель і засновниця Кендалл Дженнер вдягла одну з найвідвертіших суконь у своєму арсеналі.

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27-річна модель і зірка реаліті Кендалл Дженнер продемонструвала струнку фігуру в "голому" вбранні. Знаменитість помітили дорогою на захід, організований на честь її власного алкогольного бренду 818 Tequila. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Кардаш'янів" обрала ефектний образ для вечірки в нічному клубі Delilah у стилі артдеко в Західному Голлівуді, який зарекомендував себе як фаворит серед знаменитостей.

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Дженнер одягла мідісукню Gucci на одне плече з блідо-рожевої напівпрозорої тканини із зеленою сітчастою накладкою. Показавши, що тенденція прозорого вбрання може бути виконана більш ніж одним способом, Дженнер одягла цю сукню поверх прозорої мереживної білизни тілесного кольору.

Зірка подіумів доповнила ансамбль туфлями Gucci на плоскій підошві та сумкою від модного дому з монограмою, лаймово-зеленими деталями та зеленим ремінцем, прикрашеним коштовним камінням, що гарно поєднувався з її взуттям.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер привернула до себе увагу публіки, з'явившись на ретроспективі покійного модельєра Карла Лагерфельда без бюстгальтера.

Також Фокус писав, що Кендалл Дженнер позувала на яхті в мінісукні з прозорим верхом.