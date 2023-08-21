Хейли Бибер позировала для рекламы в олдскульном красно-белом бикини

Знаменитость выбрала яркий образ, чтобы представить новый продукт своей косметической линии.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала фигуру, позируя в олдскульном купальнике. Звезда подиумов снялась в фотосессии для продвижения нового косметического продукта ее бренда Rhode. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте бренда.

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Жена Джастина Бибера позирует на солнечном кадре на фоне ярко-красного Corvette с номерным знаком "Rhode". Для рекламы нового продукта из своей линии по уходу за кожей, Хейли выбрала бикини в стиле 1960-х годов с красно-белым клетчатым бюстгальтером на бретельках и однотонным низом с высокой талией.

Модель продемонстрировала свои подтянутые ноги с помощью красно-белых босоножек на высоком каблуке. Она дополнила образ серьгами в форме клубники.

Согласно веб-сайту бренда: "Rhode — это тщательно подобранная линия средств по уходу за кожей. Это ежедневный уход, разработанный для различных типов кожи и потребностей с высокоэффективными ингредиентами, который со временем питает ваш кожный барьер".

Напомним, Хейли Бибер показала, с чем сочетать белый топ в 2023 году.

Также Фокус писал о поцелуе Джастина и Хейли Биберов на публике.