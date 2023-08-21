Рита Ора продемонстрировала фигуру в серебристом бикини (фото)

Знаменитость отдыхает на Ибице в компании мужа и друзей.

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32-летняя английская певица Рита Ора продемонстрировала фигуру в серебристом бикини. Снимками с летнего отдыха звезда сцены албанского происхождения делится в Instagram с более 16 млн подписчиков.

Жена режиссера Тайки Вайтити отдыхает на Ибице, Испания. Она продемонстрировала подтянутую фигуру, позируя на яхте.

Ора предстала в серебристом бикини с цепочкой на животе и еще несколькими украшениями, в частности, браслетами на ногах. Волосы певица собрала в пучок и добавила к пляжному луку массивные солнцезащитные очки.

"Так далеко", — подписала кадры артистка.

Благодаря крошечному бикини можно рассмотреть татуировки Риты Оры.

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Рита Ора на Ибице

"Что за бодибилдер", "Самая горячая женщина на планете", "Самая горячая, веселья всем вам!!!" — пишут фолловеры английской знаменитости.

Рита Ора и новозеландский режиссер Тайка Вайтити поженились в августе 2022 года на частной церемонии.

Рита Ора и Тайка Вайтити на Ибице

Напомним, Рита Ора выступит на "Играх непокоренных", организатором которых является принц Гарри.

Также Фокус писал о прыжке Риты Оры с парашютом с высоты 4,5 тысячи метров.