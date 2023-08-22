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Стиль жизни

Джессика Альба продемонстрировала стильный образ total denim

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Фото: Getty Images | Джессика Альба в джинсовом образе

Джинсовый тотал-лук звезда дополнила аксессуарами на сумму более 12 тысячи долларов.

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42-летняя американская актриса Джессика Альба продемонстрировала стильный образ total denim. Знаменитость заметили по пути на Good Morning America, где она продвигала свое шоу Honest Renovations. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду "Фантастической четверки" сфотографировали в центре Манхэттена, а за ней шоу мужчина, который держал ярко-красный зонтик Baccarat. Альба была в джинсовом костюме Sergio Hudson (2,2 тысячи долларов), который состоял из топа-бюстье, заправленном в соответствующие расклешенные джинсы и блейзере с яркой подкладкой. Ансамбль матери троих детей подобрала стилист Эрин Уолш.

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Джессика Альба
Фото: Getty Images

Джессика дополнила образ большими солнцезащитными очками, серьгами-кольцами, белыми туфлями-лодочками и подходящей шикарной сумочкой. Кольцо Jacquie Aiche "Large Pave Teardrop Diamond Center Butterfly" за 8 440 долларов и кольцо с двойным пирсингом Rainbow K за 4 347 долларов завершили аутфит звезды.

Ранее Фокус писал, что Джессика Альба посетила концерт Тейлор Свифт в рамках тура звезды "Eras" вместе с мужем и тремя детьми.