Джинсовый тотал-лук звезда дополнила аксессуарами на сумму более 12 тысячи долларов.

Related video

42-летняя американская актриса Джессика Альба продемонстрировала стильный образ total denim. Знаменитость заметили по пути на Good Morning America, где она продвигала свое шоу Honest Renovations. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Звезду "Фантастической четверки" сфотографировали в центре Манхэттена, а за ней шоу мужчина, который держал ярко-красный зонтик Baccarat. Альба была в джинсовом костюме Sergio Hudson (2,2 тысячи долларов), который состоял из топа-бюстье, заправленном в соответствующие расклешенные джинсы и блейзере с яркой подкладкой. Ансамбль матери троих детей подобрала стилист Эрин Уолш.

Джессика Альба Фото: Getty Images

Джессика дополнила образ большими солнцезащитными очками, серьгами-кольцами, белыми туфлями-лодочками и подходящей шикарной сумочкой. Кольцо Jacquie Aiche "Large Pave Teardrop Diamond Center Butterfly" за 8 440 долларов и кольцо с двойным пирсингом Rainbow K за 4 347 долларов завершили аутфит звезды.

Ранее Фокус писал, что Джессика Альба посетила концерт Тейлор Свифт в рамках тура звезды "Eras" вместе с мужем и тремя детьми.