Джинсовий тотал-лук зірка доповнила аксесуарами на суму понад 12 тисяч доларів.

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42-річна американська акторка Джессіка Альба продемонструвала стильний образ total denim. Знаменитість помітили по дорозі на Good Morning America, де вона просувала своє шоу Honest Renovations. Про це пише Daily Mail.

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Зірку "Фантастичної четвірки" сфотографували в центрі Мангеттена, а за нею шоу чоловік, який тримав яскраво-червону парасольку Baccarat. Альба була в джинсовому костюмі Sergio Hudson (2,2 тисячі доларів), що складався з топа-бюстьє, заправленому у відповідні розкльошені джинси, і блейзера з яскравою підкладкою. Ансамбль матері трьох дітей підібрала стиліст Ерін Волш.

Джессіка Альба Фото: Getty Images

Джессіка доповнила образ великими сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями, білими туфлями-човниками і відповідною шикарною сумочкою. Каблучка Jacquie Aiche "Large Pave Teardrop Diamond Center Butterfly" за 8 440 доларів і каблучка з подвійним пірсингом Rainbow K за 4 347 доларів завершили аутфіт зірки.

Раніше Фокус писав, що Джессіка Альба відвідала концерт Тейлор Свіфт у межах туру зірки "Eras" разом з чоловіком і трьома дітьми.